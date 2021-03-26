Ибрагимович – самый возрастной игрок в истории сборной Швеции

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович достиг очередного исторического рекорда в сборной Швеции.

Нападающий сыграл за свою национальную команду в матче квалификации ЧМ-2022 против Грузии (1:0) после 5-летнего перерыва. Он стал самым возрастным игроком в истории команды.

С грузинами Златан сыграл в возрасте 39 лет и 173 дней и отметился ассистом. Он превзошел рекорд вратаря Томаса Равелли, который сыграл за сборную Швеции в 38 лет и 59 дней.