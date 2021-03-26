В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Северной Македонии на выезде уступила национальной команде Румынии со счетом 2:3.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Янис Хаджи (Румыния).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Трайковски (Северная Македония).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Ариян Адеми (Северная Македония).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Валентин Михэйлэ (Румыния).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Флорин Тэнасе (Румыния).
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Источник — Sport.ua
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