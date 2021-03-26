Под угрозой срыва. Матч между бухарестским и киевским Динамо могут отменить

В румынском клубе зафиксировано 7 случаев коронавируса

  • 26.03.2021 01:25
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Под угрозой срыва. Матч между бухарестским и киевским Динамо могут отменить
© Getty Images/Global Images Ukraine

27 марта в Киеве на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского должен пройти товарищеский матч между киевским и бухарестским «Динамо».

Однако дружеский спарринг может не состояться. У нескольких игроков бухарестского клуба обнаружен коронавирус. Всего в клубе зафиксировано 7 случаев коронавируса, трое из них – травмированные игроки, и они не полетят в Киев.

В Бухаресте решили провести повторное тестирование для получения разрешения на поездку. Команде могут запретить лететь в Украину, если будет выявлены новые положительные результаты.

Главный тренер команды из Румынии Георге Мулцеску определил для спарринга с киевлянами предварительный список из 22 футболистов, четверо из которых – игроки дубля. Вылет в Киев запланирован на утро 26 марта.

По самым свежим данным, у игрока Анте Пульича тест подтвердил, что он инфицирован вирусом, вызывающим COVID-19. Футболист сказал, что на данный момент у него нет симптомов болезни.

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Источник — Gazeta Sporturilor

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