Дорого. Болельщики Динамо из Бухареста могут купить ужин с Луческу в Киеве

За 1000 евро можно приобрести VIP-билеты на мероприятие в Киеве 27 марта

  • 25.03.2021 22:30
  • 1110 просмотров
  • 4 комментария
Дорого. Болельщики Динамо из Бухареста могут купить ужин с Луческу в Киеве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

27 марта в Киеве на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского пройдет товарищеский матч между киевским и бухарестским «Динамо».

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу решил помочь с финансами бывшей команде из Бухареста, которая собирает средства на лицензию на следующий сезон. Нужно собрать около 200 тысяч евро.

Игра пройдет за закрытыми дверями, но болельщики Динамо из Бухареста могут купить за 1000 евро VIP-билеты, в которые включена стоимость перелета в столицу Украины, две ночи проживания в 5-звездочном отеле и официальный ужин с Мирчей Луческу.

Кроме того, в Румынии продаются виртуальные билеты на матч, от 2 до 20 евро. Реализовано уже больше половины из 73 тысяч тикетов.

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Источник — Gazeta Sporturilor

(8 голосов)

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Комментарии
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 22:58
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    Мирча Луческу решил помочь с финансами бывшей команде из Бухареста, которая собирает средства на лицензию на следующий сезон. Нужно собрать около 200 тысяч евро. (с)
    Да без проблем - для этого нужно облапошить всего 200 лошков из Бухареста
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 25.03.2021 22:52
    +5
    MAks7777⚒, 25.03.2021 22:43
    А боты дынамо Киев ,могут официантами подработать на этом ужине,Жека И шпрот говорят очень хотят
    Оно не просыхает
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.03.2021 22:46
    +9
    Молодчага Мистер. Своих в беде не бросает. За такое - только уважение.
    Ссылка
    MAks7777⚒
    online
      MAks7777⚒, 25.03.2021 22:43
    -13
    Комментарий свернут. Показать
    А боты дынамо Киев ,могут официантами подработать на этом ужине,Жека И шпрот говорят очень хотят
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.03.2021 22:46
    +9
    Молодчага Мистер. Своих в беде не бросает. За такое - только уважение.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 25.03.2021 22:52
    +5
    MAks7777⚒, 25.03.2021 22:43
    А боты дынамо Киев ,могут официантами подработать на этом ужине,Жека И шпрот говорят очень хотят
    Оно не просыхает
    Ссылка
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