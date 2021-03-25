Дорого. Болельщики Динамо из Бухареста могут купить ужин с Луческу в Киеве

27 марта в Киеве на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского пройдет товарищеский матч между киевским и бухарестским «Динамо».

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу решил помочь с финансами бывшей команде из Бухареста, которая собирает средства на лицензию на следующий сезон. Нужно собрать около 200 тысяч евро.

Игра пройдет за закрытыми дверями, но болельщики Динамо из Бухареста могут купить за 1000 евро VIP-билеты, в которые включена стоимость перелета в столицу Украины, две ночи проживания в 5-звездочном отеле и официальный ужин с Мирчей Луческу.

Кроме того, в Румынии продаются виртуальные билеты на матч, от 2 до 20 евро. Реализовано уже больше половины из 73 тысяч тикетов.