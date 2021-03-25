Гибралтар – Норвегия – 0:3. Холанд не забил карлику. Видео голов и обзор

В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022.
Смотрите видеообзор матча Гибралтар – Норвегия – 0:3.
Голы: Серлот, 43, Торстведт, 45, Свенссон, 57.
Молодой форвард норвежцев Эрлинг Холанд провел на поле 62 минуты, но не сумел отличиться.
События матча
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Юнас Свенссон (Норвегия).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Торстведт (Норвегия).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Норвегия).
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Источник — Sport.ua
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