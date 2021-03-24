Дубль Йоветича. Черногория и Норвегия взяли по три очка в отборе к ЧМ

В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022. Первые поединки прошли в группе G.
Черногория и Норвегия взяли по три очка в отборе ЧМ. Дубль оформил Стеван Йоветич.
Квалификация ЧМ-2022
Группа G. 1 тур
Гибралтар – Норвегия – 0:3
Голы: Серлот, 43, Торстведт, 45, Свенссон, 57.
Гибралтар: Коулинг, Уайсмэн, Чиполина, Саджент, Оливеро, Ронан (Босио, 67), Аннесли (Барнетт, 72), Муэли, Уокер, Кашаро (Валарино, 78), Де Барр.
Норвегия: Ярстейн, Страндберг, Свенссон (Линнес, 62), Лоде, Мелинг, Эль-Юнусси (Берг, 46), Эдегор (Хауге, 46), Мидтсье (Кинг, 62), Торстведт, Серлот, Холанн (Нгуен, 62).
Предупреждения: Свенссон, 61. Аннесли, 68. Муэли, 76. Барнетт, 79.
Судья: Струкан (Хорватия).
24 марта. Гибралтар. Стадион «Виктория».
Латвия – Черногория – 1:2
Голы: Я.Икауниекс, 40 – Йоветич, 41, 83.
Латвия: Штейнборс, Ошс, Черномордис, Тоберс, Зюзин (Карклиньш, 71), Камеш (Яунземс, 72), Савалниекс, Я.Икауниекс, Юрковскис, Цыганик (Д.Икауниекс, 81), Ульдрикис (Кроллис, 81).
Черногория: Миятович, Савич, Радунович, Вуячич, Марушич, Иванович (Йовович, 75), Косович, Шчекич, Хакшабанович (Больевич, 90+1), Йоветич (Бечирай, 87), Джурджевич.
Предупреждения: Камеш, 10. Вуячич, 45. Черномордис, 53. Карклиньш, 79. Тоберс, 90+2.
Судья: Дюрье (Люксембург).
24 марта. Рига. Стадион «Сконто».
Источник — Sport.ua
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