Латвия
1 : 2
Черногория
24.03.2021, FT

Дубль Йоветича. Черногория и Норвегия взяли по три очка в отборе к ЧМ

В Европе стартовала квалификация к чемпионату мира 2022

  • 24.03.2021 23:56
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Дубль Йоветича. Черногория и Норвегия взяли по три очка в отборе к ЧМ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стеван Йоветич

В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022. Первые поединки прошли в группе G.

Черногория и Норвегия взяли по три очка в отборе ЧМ. Дубль оформил Стеван Йоветич.

Квалификация ЧМ-2022

Группа G. 1 тур

Гибралтар  Норвегия  0:3

Голы: Серлот, 43, Торстведт, 45, Свенссон, 57.

Гибралтар: Коулинг, Уайсмэн, Чиполина, Саджент, Оливеро, Ронан (Босио, 67), Аннесли (Барнетт, 72), Муэли, Уокер, Кашаро (Валарино, 78), Де Барр.

Норвегия: Ярстейн, Страндберг, Свенссон (Линнес, 62), Лоде, Мелинг, Эль-Юнусси (Берг, 46), Эдегор (Хауге, 46), Мидтсье (Кинг, 62), Торстведт, Серлот, Холанн (Нгуен, 62).

Предупреждения: Свенссон, 61. Аннесли, 68. Муэли, 76. Барнетт, 79.

Судья: Струкан (Хорватия).

24 марта. Гибралтар. Стадион «Виктория».

Латвия  Черногория  1:2

Голы: Я.Икауниекс, 40 – Йоветич, 41, 83.

Латвия: Штейнборс, Ошс, Черномордис, Тоберс, Зюзин (Карклиньш, 71), Камеш (Яунземс, 72), Савалниекс, Я.Икауниекс, Юрковскис, Цыганик (Д.Икауниекс, 81), Ульдрикис (Кроллис, 81).

Черногория: Миятович, Савич, Радунович, Вуячич, Марушич, Иванович (Йовович, 75), Косович, Шчекич, Хакшабанович (Больевич, 90+1), Йоветич (Бечирай, 87), Джурджевич.

Предупреждения: Камеш, 10. Вуячич, 45. Черномордис, 53. Карклиньш, 79. Тоберс, 90+2.

Судья: Дюрье (Люксембург).

24 марта. Рига. Стадион «Сконто».

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Источник — Sport.ua

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