Йожеф САБО: «Ничья с Францией дает надежду на выход из группы»

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча отбора на ЧМ-2022 против Франции (ничья 1:1):

«Украина насытила среднюю линию, потому что это очень важно. Именно с центра начинается атака. Ну и фланговые защитники постоянно могли подключаться к атаке и старались быстро возвращаться обратно.

Наша сборная сыграла очень здорово. Этот результат дает надежду на дальнейшие игры отбора. Может, где-то нам и повезло. У нас хорошая сборная, хороший тренерский штаб и это дает надежду на то, что мы выйдем с группы».