Йожеф САБО: «Ничья с Францией дает надежду на выход из группы»

Известный тренер – о матче отбора на ЧМ-2022

  • 25.03.2021 22:51
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Йожеф САБО: «Ничья с Францией дает надежду на выход из группы»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча отбора на ЧМ-2022 против Франции (ничья 1:1):

«Украина насытила среднюю линию, потому что это очень важно. Именно с центра начинается атака. Ну и фланговые защитники постоянно могли подключаться к атаке и старались быстро возвращаться обратно.

Наша сборная сыграла очень здорово. Этот результат дает надежду на дальнейшие игры отбора. Может, где-то нам и повезло. У нас хорошая сборная, хороший тренерский штаб и это дает надежду на то, что мы выйдем с группы».

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Источник — ТК Футбол

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