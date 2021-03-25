Израиль – Дания – 0:2. Поражение для Соломона. Видео голов и обзор матча

В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022. Первый поединок прошел в группе F.
Израиль начал отбор к ЧМ с поражения от Дании. Хавбек «Шахтера» Манор Соломон провел на поле у хозяев всю игру.
Смотрите видеообзор матча квалификации Израиль – Дания – 0:2
Голы: Брейтуэйт, 13, Винд, 67.
ГОЛ! 0:1. Брейтуэйт, 13 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:2. Винд, 67 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Йонас Винд (Дания).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Брайтвайт (Дания).
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Источник — Sport.ua
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