Израиль – Дания – 0:2. Поражение для Соломона. Видео голов и обзор матча

В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022. Первый поединок прошел в группе F.

Израиль начал отбор к ЧМ с поражения от Дании. Хавбек «Шахтера» Манор Соломон провел на поле у хозяев всю игру.

Смотрите видеообзор матча квалификации Израиль – Дания – 0:2

Голы: Брейтуэйт, 13, Винд, 67.

ГОЛ! 0:1. Брейтуэйт, 13 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 0:2. Винд, 67 мин.

Видеообзор второго тайма.