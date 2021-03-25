Израиль
0 : 2
Дания
25.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Израиль – Дания – 0:2. Поражение для Соломона. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022

  • 25.03.2021 21:59
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Израиль – Дания – 0:2. Поражение для Соломона. Видео голов и обзор матча
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В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022. Первый поединок прошел в группе F.

Израиль начал отбор к ЧМ с поражения от Дании. Хавбек «Шахтера» Манор Соломон провел на поле у хозяев всю игру.

Смотрите видеообзор матча квалификации Израиль – Дания – 0:2

Голы: Брейтуэйт, 13, Винд, 67.

ГОЛ! 0:1. Брейтуэйт, 13 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 0:2. Винд, 67 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
67' ГОЛ ! Мяч забил Йонас Винд (Дания).
13' ГОЛ ! Мяч забил Мартин Брайтвайт (Дания).
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Источник — Sport.ua

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