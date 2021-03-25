Соломон проиграл. Израиль начал отбор к ЧМ с поражения от Дании

В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022. Первый поединок прошел в группе F.

Израиль начал отбор к ЧМ с поражения от Дании. Хавбек «Шахтера» Манор Соломон провел на поле у хозяев всю игру.

Квалификация ЧМ-2022

Группа F. 1 тур

Израиль – Дания – 0:2

Голы: Брейтуэйт, 13, Винд, 67.

Израиль: Марсиано, Тиби, Даса (Кандиль, 86), Эльхамед, Абу Ханна (Лави, 46), Менахем (Хазиза, 85), Натхо (Голаса, 68), Захави, Перец, Даббур (Вайссман, 60), Соломон.

Дания: Шмайхель, Кьер, Кристенсен, Мехле (Стрюгер Ларсен, 86), Васс, Дилейни (Нергор, 88), Эриксен, Хейбьерг, Поульсен (Андерсен, 77), Брэйтуэйт, Винд (Сков Ольсен, 77).

Предупреждения: Брэйтуэйт, 7. Шмайхель, 54. Лави, 59. Тиби, 64.

Судья: Поусон (Англия).

25 марта. Тель-Авив. Стадион «Блумфилд».