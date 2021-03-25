Элина СВИТОЛИНА: «Всем игрокам сейчас трудно»

Украинка – о победе над Шелби Роджерс

  • 25.03.2021 21:57
  • 743 просмотра
  • 3 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Всем игрокам сейчас трудно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Сегодня Элина Свитолина во втором раунде турнира WTA в Майами одержала тяжелую победу над Шелби Роджерс в трех сетах. Украинка поделилась впечатлениями от матча:

«С Роджерс всегда непросто играть, она хорошо пробивает по мячу. Думаю, что когда я лидировала в первом сете, она начала находить свой теннис и в итоге сыграла отличный матч. Я рада, что смогла вернуться в игру, я старалась внести коррективы в игру и бегать за каждым мячом и в результате это принесло свои плоды.

Думаю, что всем игрокам сейчас трудно. Я стараюсь наслаждаться каждой игрой, своими матчами перед болельщиками и не оцениваю уровень своего выступления, просто стараюсь сохранять положительный настрой».

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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 25.03.2021 22:25
    +1
    всім важко, але хтось виходить у півфінали, фінал, хтось виграє турніри, а хтось без бажання боротись програє слабачкам
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 25.03.2021 22:14
    0
    Еліна СВІТОЛІНА: «Усім гравцям зараз важко»
    И в чём тяжесть на курорт не успеть?
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 25.03.2021 22:12
    0
    Очень тепло всегда относился к Элине и буду продолжать, хотя ожидал, что она в своей карьере добьется большего, как минимум выиграет несколько ТБШ. Чтож, не получилось, очень жаль. Я считаю, что это в основном из-за слабой игры у сетки и укороченными.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 25.03.2021 22:25
    +1
    всім важко, але хтось виходить у півфінали, фінал, хтось виграє турніри, а хтось без бажання боротись програє слабачкам
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 25.03.2021 22:14
    0
    Еліна СВІТОЛІНА: «Усім гравцям зараз важко»
    И в чём тяжесть на курорт не успеть?
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 25.03.2021 22:12
    0
    Очень тепло всегда относился к Элине и буду продолжать, хотя ожидал, что она в своей карьере добьется большего, как минимум выиграет несколько ТБШ. Чтож, не получилось, очень жаль. Я считаю, что это в основном из-за слабой игры у сетки и укороченными.
    Ссылка
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