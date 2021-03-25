Элина СВИТОЛИНА: «Всем игрокам сейчас трудно»

Сегодня Элина Свитолина во втором раунде турнира WTA в Майами одержала тяжелую победу над Шелби Роджерс в трех сетах. Украинка поделилась впечатлениями от матча:
«С Роджерс всегда непросто играть, она хорошо пробивает по мячу. Думаю, что когда я лидировала в первом сете, она начала находить свой теннис и в итоге сыграла отличный матч. Я рада, что смогла вернуться в игру, я старалась внести коррективы в игру и бегать за каждым мячом и в результате это принесло свои плоды.
Думаю, что всем игрокам сейчас трудно. Я стараюсь наслаждаться каждой игрой, своими матчами перед болельщиками и не оцениваю уровень своего выступления, просто стараюсь сохранять положительный настрой».
Источник — Большой теннис Украины
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И в чём тяжесть на курорт не успеть?
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