Источник: Севидов провел первую тренировку в Минае

Украинский специалист сменил Василия Кобина в рулевых закарпатской команды

  • 25.03.2021 21:27
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Источник: Севидов провел первую тренировку в Минае
© ФК Динамо Киев. Александр Севидов

Украинский специалист Александр Севидов провел первую тренировку на посту главного тренера «Миная», информирует журналист Роман Бебех.

Севидов сменил Василия Кобина в качестве наставника закарпатской команды. Ожидается, что официально о назначении будет сообщено 26 марта.

Ранее бывший тренер «Карпат» и «Металлиста» был отстранен от футбольной деятельности на 5 лет за организацию договорных матчей, однако была подана апелляция на решение УАФ.

За тренерскую карьеру Севидов руководил командами «Металлург» Донецк, «Сталь» Днепродзержинск, «Зимбру» Молдова, «Крымтеплица», «Говерла» Ужгород, «Карпаты» Львов, «Металлист» Харьков, «Мариуполь», «Верея» Болгария.

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Источник — Telegram

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