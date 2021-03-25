Вячеслав ШЕВЧУК: «Повезло, что не поставили пенальти. Рефери нас простил»

Вратарь Георгий Бущан задел Кингсли Комана, считает специалист

  • 25.03.2021 18:54
  • 2751 просмотр
  • 3 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Повезло, что не поставили пенальти. Рефери нас простил»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о важных судейских моментах в поединке «сине-желтых» против сборной Франции (1:1) в отборе на ЧМ-2022

«В моменте с голом рефери действительно ошибся. Правильно шла подача в штрафную, Кривцов правильно выбил на фланг, Зинченко проиграл борьбу с Гризманном, но Сидорчук должен был реагировать, перекрыв левую ногу. Был еще один момент у хозяев, когда Коман бежал от Матвиенко и прокидывал себе мяч с Бущаном. На мой взгляд, нам повезло, что не было VAR и не поставили пенальти. Бущан не сыграл в мяч, задев Комана. Арбитр провел хороший матч, несмотря на ошибку с голом французов, но простил нас в моменте с пенальти», — считает Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    Batya
    online
      Batya, 25.03.2021 20:09
    0
    Не пробачив, а свідомо положення поза грою "відрацював"
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 25.03.2021 19:21
    +1
    А ничего, что на Яремчуке чистый пеналь был?!! Шевчук наверняка бы по другому высказывался, если бы основа сборной была кротячьей. ..
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.03.2021 19:08
    +5
    Отже, дві грубих помилки, але "хороший матч". Не геть логічно...
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.03.2021 19:08
    +5
    Отже, дві грубих помилки, але "хороший матч". Не геть логічно...
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 25.03.2021 19:21
    +1
    А ничего, что на Яремчуке чистый пеналь был?!! Шевчук наверняка бы по другому высказывался, если бы основа сборной была кротячьей. ..
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 25.03.2021 20:09
    0
    Не пробачив, а свідомо положення поза грою "відрацював"
    Ссылка
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