Вячеслав ШЕВЧУК: «Повезло, что не поставили пенальти. Рефери нас простил»

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о важных судейских моментах в поединке «сине-желтых» против сборной Франции (1:1) в отборе на ЧМ-2022

«В моменте с голом рефери действительно ошибся. Правильно шла подача в штрафную, Кривцов правильно выбил на фланг, Зинченко проиграл борьбу с Гризманном, но Сидорчук должен был реагировать, перекрыв левую ногу. Был еще один момент у хозяев, когда Коман бежал от Матвиенко и прокидывал себе мяч с Бущаном. На мой взгляд, нам повезло, что не было VAR и не поставили пенальти. Бущан не сыграл в мяч, задев Комана. Арбитр провел хороший матч, несмотря на ошибку с голом французов, но простил нас в моменте с пенальти», — считает Шевчук.