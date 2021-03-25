Владислав ВАЩУК: «Сборная Украины заслужила большего»

Специалист рассказал о ничье «сине-желтых» с национальной командой Франции

  • 25.03.2021 18:23
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Владислав ВАЩУК: «Сборная Украины заслужила большего»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился впечатлениями о выездной ничьей украинской национальной команды с Францией (1:1) в поединке первого тура отбора на ЧМ-2022.

«Сборная Украины тактически обыграла национальную команду Франции. Прослеживается улучшение игры «желто-синих» благодаря работе тренерского штаба Шевы. Я думаю, наши переиграли французов, и то, что планировал Дешам, украинцы не дали сделать французам.

Украина не банально была готова к Франции, а подготовилась со всей серьезностью. Ребята выдержали и, я считаю, закономерно сыграли вничью в Париже. Да, мы забили после автогола. Но и французы могли не забить тот мяч.

Я считаю, что в целом эта сборная заслужила даже большего. Потому что раньше наоборот было часто так, что мы играли с какими-то соперниками, и нам забивали после каких-то рикошетов. Но и нам же должно когда-то повезти!

Да, не все у сборной Украины получалось, но в целом, я считаю, команда сейчас на хорошем ходу. Команда молодая, способная давать результат, тактически грамотно играет, выполняет установку тренера, не играет в анархию. И это замечательно!

Возможно ли Украине взять шесть очков в матчах с Финляндией и Казахстаном? Звучит это легко и просто. Но Финляндия и Казахстан — непростые соперники. Сегодня слабых команд нет. Пандемия и всяческие форс-мажоры вносят свои коррективы и влияют на матчи. Поэтому нужно очень серьезно готовиться к этим поединкам. Если в этих играх у нас будет состав, который был с Францией, если все будут в обойме, то я надеюсь на положительные результаты. В матче с Францией задел сделан, теперь надо двигаться дальше. Дай Бог, чтобы сборная Украины на том же ходу продолжала играть на результат для того, чтобы попасть на чемпионат мира», — сказал Ващук.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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