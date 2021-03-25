Браво Шевченко! Сборная Украины отобрала очки у чемпионов мира

Старт отбора успешный

  • 25.03.2021 16:30
  • 1264 просмотра
  • 1 комментарий
Браво Шевченко! Сборная Украины отобрала очки у чемпионов мира
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, официальным партнером которой является компания Parimatch, стартовала с ничьей в отборе на ЧМ-2022. Мы добыли этот результат на выезде, сыграв против действующих чемпионов мира. А ведь после 1:7 в октябре прошлого года на «Стад де Франс» мало кто верил, что команда Андрея Шевченко сможет чем-то удивить французов.

Конечно, ничья стала приятным сюрпризом, которого мало кто ждал. Даже сейчас, глядя на статистику, в это верится с трудом. Мы ни разу не пробили в створ ворот. 4 выстрела были в молоко, еще один удар Сидорчука был заблокирован Кимпембе и превратился в автогол. Правда, после матча УЕФА все же оставил авторство гола за Сидорчуком.

Андрей Шевченко заслужил похвалу. Его команда сыграла дисциплинированно, с невероятной самоотдачей и очень смело. Главный тренер впервые задействовал трех защитников, и обошелся при этом без вингеров. И если до перерыва остроты нам не хватало, то во втором тайме многое изменилось. Хотя, нужно признать, не обошлось и без везения.

Возможно, именно успех первого тайма усыпил французов. Тем более, что после первого гола практически сразу едва не отличился Мбаппе. Когда сборная Украины сравняла счет, Дидье Дешам попытался заменами спасти результат, но больше ничего опасного у ворот нашей команды французы создать не смогли. Разве что можно вспомнить удар Эрнандеса.

Теперь впереди у нас домашний матч с Финляндией. Понятное дело, что после Франции сомнений в результате быть не может. Впрочем, не стоит забывать, что и чемпионы мира тоже не ждали ничьей. Так что, надеемся, Андрей Шевченко сумеет найти нужные слова, чтобы настроить свою команду и добыть первую победу в квалификации.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    norma_zap
      norma_zap, 25.03.2021 16:51
    +4
    Статья не плохая, но опубликована поздно на данный момент в ней нет ничего нового.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 25.03.2021 16:51
    +4
    Статья не плохая, но опубликована поздно на данный момент в ней нет ничего нового.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности