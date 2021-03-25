Браво Шевченко! Сборная Украины отобрала очки у чемпионов мира

Сборная Украины, официальным партнером которой является компания Parimatch, стартовала с ничьей в отборе на ЧМ-2022. Мы добыли этот результат на выезде, сыграв против действующих чемпионов мира. А ведь после 1:7 в октябре прошлого года на «Стад де Франс» мало кто верил, что команда Андрея Шевченко сможет чем-то удивить французов.

Конечно, ничья стала приятным сюрпризом, которого мало кто ждал. Даже сейчас, глядя на статистику, в это верится с трудом. Мы ни разу не пробили в створ ворот. 4 выстрела были в молоко, еще один удар Сидорчука был заблокирован Кимпембе и превратился в автогол. Правда, после матча УЕФА все же оставил авторство гола за Сидорчуком.

Андрей Шевченко заслужил похвалу. Его команда сыграла дисциплинированно, с невероятной самоотдачей и очень смело. Главный тренер впервые задействовал трех защитников, и обошелся при этом без вингеров. И если до перерыва остроты нам не хватало, то во втором тайме многое изменилось. Хотя, нужно признать, не обошлось и без везения.

Возможно, именно успех первого тайма усыпил французов. Тем более, что после первого гола практически сразу едва не отличился Мбаппе. Когда сборная Украины сравняла счет, Дидье Дешам попытался заменами спасти результат, но больше ничего опасного у ворот нашей команды французы создать не смогли. Разве что можно вспомнить удар Эрнандеса.

Теперь впереди у нас домашний матч с Финляндией. Понятное дело, что после Франции сомнений в результате быть не может. Впрочем, не стоит забывать, что и чемпионы мира тоже не ждали ничьей. Так что, надеемся, Андрей Шевченко сумеет найти нужные слова, чтобы настроить свою команду и добыть первую победу в квалификации.