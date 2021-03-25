Жуниор МОРАЕС: «Продолжаем искать цели. Слава Украине!»

33-летний нападающий сборной Украины Жуниор Мораес поделился впечатлениями о выездной ничьей с национальной командой Франции (1:1) в первом туре отбора на ЧМ-2022.
«Большие усилия товарищей по команде, продолжаем искать свои цели. Слава Украине», — написал Жуниор после матча.
Мораес вышел на замену вместо Яремчука на 73-й минуте встречи.
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