Жуниор МОРАЕС: «Продолжаем искать цели. Слава Украине!»

Форвард сборной Украины подвел итоги поединка с Францией (1:1)

  • 25.03.2021 15:23
  • 344 просмотра
  • 2 комментария
Жуниор МОРАЕС: «Продолжаем искать цели. Слава Украине!»
© Instagram. Жуниор Мораес

33-летний нападающий сборной Украины Жуниор Мораес поделился впечатлениями о выездной ничьей с национальной командой Франции (1:1) в первом туре отбора на ЧМ-2022.

«Большие усилия товарищей по команде, продолжаем искать свои цели. Слава Украине», — написал Жуниор после матча.

Мораес вышел на замену вместо Яремчука на 73-й минуте встречи.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.03.2021 15:31
    +1
    Молодець, Мораєс. Правильний пост в інстаграмі.
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    Сергій Лавренюк
    online
      Сергій Лавренюк, 25.03.2021 15:30
    +2
    Героям слава!
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    Сергій Лавренюк
    online
      Сергій Лавренюк, 25.03.2021 15:30
    +2
    Героям слава!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.03.2021 15:31
    +1
    Молодець, Мораєс. Правильний пост в інстаграмі.
    Ссылка
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