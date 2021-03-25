ТаТоТаке: Львов получил около 200 тысяч от Динамо за победу над Шахтером

Киевское «Динамо» простимулировало «Львов» за победу в матче 19-го тура УПЛ против «Шахтера» (3:2). Об этом сообщает ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.
Кроме того, по данным спортивного журналиста, львовяне предлагали данный матч сыграть на стадионе «Украина», но «Шахтер» захотел перенести встречу в Харьков.
«Изначально «Львов» предлагал провести матч на стадионе «Украина». Но «Шахтер» предложил сыграть на ОСК «Металлист», после чего оплатил сопернику все расходы, касательно данного матча, в том числе и организационные.
Кроме того, «Львов» получил вознаграждение от третьей стороны. Эта третья сторона сейчас первая в чемпионате (киевское «Динамо» - прим.). Точная сумма неизвестна, но в нашем чемпионате эта сумма равняется 200 тысячам условных единиц», – сказал Спиваковский.
Источник — ТаТоТаке
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"Я разговаривал с Баранкой. Он сказал, что в ближайшее время они должны выступить с официальным заявлением. Стимуляция запрещена в футболе, это нарушение, за это могут наказывать. Так делать нельзя", - заявил журнаГлист
Да такие "помощи" стоят миллионы!
200 это только для начала разговора о будущих премиальных.
Да такие "помощи" стоят миллионы!
200 это только для начала разговора о будущих премиальных.
"Я разговаривал с Баранкой. Он сказал, что в ближайшее время они должны выступить с официальным заявлением. Стимуляция запрещена в футболе, это нарушение, за это могут наказывать. Так делать нельзя", - заявил журнаГлист
Да такие "помощи" стоят миллионы!
200 это только для начала разговора о будущих премиальных.
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