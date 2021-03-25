ТаТоТаке: Львов получил около 200 тысяч от Динамо за победу над Шахтером

Более того, донетчане еще и полностью профинансировали львовянам выезд в Харьков

  • 25.03.2021 13:34
  • 1520 просмотров
  • 9 комментариев
ТаТоТаке: Львов получил около 200 тысяч от Динамо за победу над Шахтером
© ФК Шахтер Донецк

Киевское «Динамо» простимулировало «Львов» за победу в матче 19-го тура УПЛ против «Шахтера» (3:2). Об этом сообщает ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.
 
Кроме того, по данным спортивного журналиста, львовяне предлагали данный матч сыграть на стадионе «Украина», но «Шахтер» захотел перенести встречу в Харьков.
 
«Изначально «Львов» предлагал провести матч на стадионе «Украина». Но «Шахтер» предложил сыграть на ОСК «Металлист», после чего оплатил сопернику все расходы, касательно данного матча, в том числе и организационные. 
 
Кроме того, «Львов» получил вознаграждение от третьей стороны. Эта третья сторона сейчас первая в чемпионате (киевское «Динамо» - прим.). Точная сумма неизвестна, но в нашем чемпионате эта сумма равняется 200 тысячам условных единиц», – сказал Спиваковский.

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Источник — ТаТоТаке

(9 голосов)

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Комментарии
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 14:03
    0
    Bismuth, 25.03.2021 13:59
    Это НЕ ВЗЯТКА, и такие стимуляции приняты во всём спортивном мире.
    ЖурнаГлист Игорь Цыганик рассказал о разговоре с председателем комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранкой. Футбольный чиновник прокомментировал свое отношение к финансовым стимуляциям от третьих сторон в УПЛ.
    "Я разговаривал с Баранкой. Он сказал, что в ближайшее время они должны выступить с официальным заявлением. Стимуляция запрещена в футболе, это нарушение, за это могут наказывать. Так делать нельзя", - заявил журнаГлист
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 14:01
    -1
    Bismuth, 25.03.2021 13:57
    200 за первое место?
    Да такие "помощи" стоят миллионы!
    200 это только для начала разговора о будущих премиальных.
    Миллионы желают быть потрачены в Монако ради удовольствия их хозяина
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 25.03.2021 13:59
    +1
    Forever_smart_13, 25.03.2021 13:41
    Кроме взятки, во Львов отправлен так-же бусик с китайскими шубами.
    Это НЕ ВЗЯТКА, и такие стимуляции приняты во всём спортивном мире.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 25.03.2021 13:57
    0
    200 за первое место?
    Да такие "помощи" стоят миллионы!
    200 это только для начала разговора о будущих премиальных.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 25.03.2021 13:54
    0
    200тыс долларов это намного больше чем ФК Лбвов мог заработать официально за весь чемпионат!
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 25.03.2021 13:43
    0
    Навіть якщо половину роздати гравцям, то це по 10 тис у.о. на брата, норм мотивація. Полтавчанам теж думаю лишня копієчка не завадить
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 13:41
    -5
    Кроме взятки, во Львов отправлен так-же бусик с китайскими шубами.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.03.2021 13:40
    0
    Ну хотя бы за ништяки аутсайдеры играют как люди, а не на отбой.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 25.03.2021 13:37
    0
    Это огромные деньги для клуба. Игроки заслужили премию.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 25.03.2021 13:59
    +1
    Forever_smart_13, 25.03.2021 13:41
    Кроме взятки, во Львов отправлен так-же бусик с китайскими шубами.
    Это НЕ ВЗЯТКА, и такие стимуляции приняты во всём спортивном мире.
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 14:03
    0
    Bismuth, 25.03.2021 13:59
    Это НЕ ВЗЯТКА, и такие стимуляции приняты во всём спортивном мире.
    ЖурнаГлист Игорь Цыганик рассказал о разговоре с председателем комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранкой. Футбольный чиновник прокомментировал свое отношение к финансовым стимуляциям от третьих сторон в УПЛ.
    "Я разговаривал с Баранкой. Он сказал, что в ближайшее время они должны выступить с официальным заявлением. Стимуляция запрещена в футболе, это нарушение, за это могут наказывать. Так делать нельзя", - заявил журнаГлист
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 25.03.2021 13:57
    0
    200 за первое место?
    Да такие "помощи" стоят миллионы!
    200 это только для начала разговора о будущих премиальных.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 25.03.2021 13:54
    0
    200тыс долларов это намного больше чем ФК Лбвов мог заработать официально за весь чемпионат!
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 25.03.2021 13:43
    0
    Навіть якщо половину роздати гравцям, то це по 10 тис у.о. на брата, норм мотивація. Полтавчанам теж думаю лишня копієчка не завадить
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.03.2021 13:40
    0
    Ну хотя бы за ништяки аутсайдеры играют как люди, а не на отбой.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 25.03.2021 13:37
    0
    Это огромные деньги для клуба. Игроки заслужили премию.
    Ссылка
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