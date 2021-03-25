Сборная Украины третий раз сыграла вничью в первом матче года при Шевченко

12-й раз в истории сборная Украины первый матч года завершила вничью, в том числе 6-й - со счетом 1:1. Ранее в 9 случаях наша команда подписывала мировую в товарищеских встречах, по разу - на международном турнире и в отборе на EURO. Чаще всего украинцы в дебюте расходились миром с соперниками при Олеге Блохине и Андрее Шевченко - трижды.

Все ничьи сборной Украины в первых матчах года

Дата Ранг Город Соперник Счет Тренер 27.04.1993 ТМ Одесса ИЗРАИЛЬ 1:1 Олег БАЗИЛЕВИЧ 09.04.1996 ТМ Кишинев МОЛДОВА 2:2 Йожеф САБО 14.02.2001 ТМ Тбилиси ГРУЗИЯ 0:0 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 12.02.2003 ТМ Измир ТУРЦИЯ 0:0 Леонид БУРЯК 18.02.2004 ТМ Триполи ЛИВИЯ 1:1 Олег БЛОХИН 28.02.2006 ТМ Баку АЗЕРБАЙДЖАН 0:0 Олег БЛОХИН 07.02.2007 ТМ Тель-Авив ИЗРАИЛЬ 1:1 Олег БЛОХИН 06.02.2008 ТМ Никосия КИПР 1:1 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 08.02.2011 МТ Паралимни РУМЫНИЯ 2:2, п. 4:2 Юрий КАЛИТВИНЦЕВ 23.03.2018 ТМ Марбелья САУД. АРАВИЯ 1:1 Андрей ШЕВЧЕНКО 22.03.2019 ЧЕ Лиссабон ПОРТУГАЛИЯ 0:0 Андрей ШЕВЧЕНКО 24.03.2021 ЧМ Сен-Дени ФРАНЦИЯ 1:1 Андрей ШЕВЧЕНКО

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.