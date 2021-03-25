Сборная Украины третий раз сыграла вничью в первом матче года при Шевченко

12-й раз в истории сборная Украины первый матч года завершила вничью, в том числе 6-й - со счетом 1:1. Ранее в 9 случаях наша команда подписывала мировую в товарищеских встречах, по разу - на международном турнире и в отборе на EURO. Чаще всего украинцы в дебюте расходились миром с соперниками при Олеге Блохине и Андрее Шевченко - трижды.
Все ничьи сборной Украины в первых матчах года
|
Дата
|
Ранг
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер
|
27.04.1993
|
ТМ
|
Одесса
|
ИЗРАИЛЬ
|
1:1
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
09.04.1996
|
ТМ
|
Кишинев
|
МОЛДОВА
|
2:2
|
Йожеф САБО
|
14.02.2001
|
ТМ
|
Тбилиси
|
ГРУЗИЯ
|
0:0
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
12.02.2003
|
ТМ
|
Измир
|
ТУРЦИЯ
|
0:0
|
Леонид БУРЯК
|
18.02.2004
|
ТМ
|
Триполи
|
ЛИВИЯ
|
1:1
|
Олег БЛОХИН
|
28.02.2006
|
ТМ
|
Баку
|
АЗЕРБАЙДЖАН
|
0:0
|
Олег БЛОХИН
|
07.02.2007
|
ТМ
|
Тель-Авив
|
ИЗРАИЛЬ
|
1:1
|
Олег БЛОХИН
|
06.02.2008
|
ТМ
|
Никосия
|
КИПР
|
1:1
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
08.02.2011
|
МТ
|
Паралимни
|
РУМЫНИЯ
|
2:2, п. 4:2
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
23.03.2018
|
ТМ
|
Марбелья
|
САУД. АРАВИЯ
|
1:1
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
22.03.2019
|
ЧЕ
|
Лиссабон
|
ПОРТУГАЛИЯ
|
0:0
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
24.03.2021
|
ЧМ
|
Сен-Дени
|
ФРАНЦИЯ
|
1:1
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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