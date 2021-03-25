Сборная Украины третий раз сыграла вничью в первом матче года при Шевченко

Андрей Шевченко повторил результат Олега Блохина

  • 25.03.2021 12:41
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Сборная Украины третий раз сыграла вничью в первом матче года при Шевченко
© УАФ. Андрей Шевченко

12-й раз в истории сборная Украины первый матч года завершила вничью, в том числе 6-й - со счетом 1:1. Ранее в 9 случаях наша команда подписывала мировую в товарищеских встречах, по разу - на международном турнире и в отборе на EURO. Чаще всего украинцы в дебюте расходились миром с соперниками при Олеге Блохине и Андрее Шевченко - трижды.

Все ничьи сборной Украины в первых матчах года

Дата

Ранг

Город

Соперник

Счет

Тренер

27.04.1993

ТМ

Одесса

ИЗРАИЛЬ

1:1

Олег БАЗИЛЕВИЧ

09.04.1996

ТМ

Кишинев

МОЛДОВА

2:2

Йожеф САБО

14.02.2001

ТМ

Тбилиси

ГРУЗИЯ

0:0

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

12.02.2003

ТМ

Измир

ТУРЦИЯ

0:0

Леонид БУРЯК

18.02.2004

ТМ

Триполи

ЛИВИЯ

1:1

Олег БЛОХИН

28.02.2006

ТМ

Баку

АЗЕРБАЙДЖАН

0:0

Олег БЛОХИН

07.02.2007

ТМ

Тель-Авив

ИЗРАИЛЬ

1:1

Олег БЛОХИН

06.02.2008

ТМ

Никосия

КИПР

1:1

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

08.02.2011

МТ

Паралимни

РУМЫНИЯ

2:2, п. 4:2

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

23.03.2018

ТМ

Марбелья

САУД. АРАВИЯ

1:1

Андрей ШЕВЧЕНКО

22.03.2019

ЧЕ

Лиссабон

ПОРТУГАЛИЯ

0:0

Андрей ШЕВЧЕНКО

24.03.2021

ЧМ

Сен-Дени

ФРАНЦИЯ

1:1

Андрей ШЕВЧЕНКО

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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