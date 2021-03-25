ТаТоТаке. Почему Шевченко играл в три центральных защитника?

Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский сдержанно празднуют очко, которое сборная Украины увезла из Парижа. Ни разу не пробить в створ ворот и забить чемпионам мира – редкое искусство! Так что же это было – тренерский гений Шевченко и его ассистентов, либо невероятная удача?



Кроме того, ведущие обсуждают: кто может заменить Тараса Степаненко? За чей счет «Львов» обыграл «Шахтер»? Что поменял в быту «Динамо" Мирча Луческу, и может ли усилить киевский клуб Кристиан Ловрич? Кто лучше - Бондарь или Витао? А также рассказывают об удивительном скандале в Первой лиге, о котором вы вполне могли не слышать.



00.00 Анонс

1.28 Секрет, почему Шева играл в три центральных защитника

3.11 И снова о Буяльском

6.05 Специфика игры Украины в защите

7.25 Вещи, о которых не говорим вслух

8.02 Выход из-под прессинга - нервный тик

9.11 Судья дал, судья забрал

14.37 Второй тайм - другое дело. Как так?

15.38 Сидорчук забил - ха-ха-ха

17.00 Франция - беззубая субстанция

18.31 Малиновский - топчик, но слегка раздражает Спиваковского

19.27 Хвалим даже Мораеса

20.01 Игра была нулевой

20.48 Но где ДНК команды Шевченко?

22.34 Важно! Цитаты фон Бисмарка и Шелби

23.11 Кто заменит Степаненко - версии ведущих

28.10 Новый регламент отбора к ЧМ: есть сложности

30.31 Почему ТаТоТаке не выходит после каждого тура?

32.05 Смешные детали матча Львов - Шахтер

34.03 Инсайд: Луческу многое изменил в быту Динамо

36.13 Хорватский форвард в Динамо. Это реально?

39.11 Громкий скандал, который вы точно пропустили

46.30 Кто лучше: Бондарь или Вита?

48.17 Ставка от Сенькива

49.13 Прощание

49.53 Бекстейдж