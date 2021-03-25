ТаТоТаке. Почему Шевченко играл в три центральных защитника?

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  • 25.03.2021 12:13
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ТаТоТаке. Почему Шевченко играл в три центральных защитника?
© ТаТоТаке

Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский сдержанно празднуют очко, которое сборная Украины увезла из Парижа. Ни разу не пробить в створ ворот и забить чемпионам мира – редкое искусство! Так что же это было – тренерский гений Шевченко и его ассистентов, либо невероятная удача?
 
Кроме того, ведущие обсуждают: кто может заменить Тараса Степаненко? За чей счет «Львов» обыграл «Шахтер»? Что поменял в быту «Динамо" Мирча Луческу, и может ли усилить киевский клуб Кристиан Ловрич? Кто лучше - Бондарь или Витао? А также рассказывают об удивительном скандале в Первой лиге, о котором вы вполне могли не слышать.
 
00.00 Анонс
1.28 Секрет, почему Шева играл в три центральных защитника
3.11 И снова о Буяльском
6.05 Специфика игры Украины в защите
7.25 Вещи, о которых не говорим вслух
8.02 Выход из-под прессинга - нервный тик
9.11 Судья дал, судья забрал
14.37 Второй тайм - другое дело. Как так?
15.38 Сидорчук забил - ха-ха-ха
17.00 Франция - беззубая субстанция
18.31 Малиновский - топчик, но слегка раздражает Спиваковского
19.27 Хвалим даже Мораеса
20.01 Игра была нулевой
20.48 Но где ДНК команды Шевченко?
22.34 Важно! Цитаты фон Бисмарка и Шелби
23.11 Кто заменит Степаненко - версии ведущих
28.10 Новый регламент отбора к ЧМ: есть сложности
30.31 Почему ТаТоТаке не выходит после каждого тура?
32.05 Смешные детали матча Львов - Шахтер
34.03 Инсайд: Луческу многое изменил в быту Динамо
36.13 Хорватский форвард в Динамо. Это реально?
39.11 Громкий скандал, который вы точно пропустили
46.30 Кто лучше: Бондарь или Вита?
48.17 Ставка от Сенькива
49.13 Прощание
49.53 Бекстейдж

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Источник — ТаТоТаке

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