Мирон МАРКЕВИЧ: «Против тактики сборной Украины Дешам оказался бессилен»

Известный специалист похвалил тренера украинской сборной Андрея Шевченко

  • 25.03.2021 11:59
  • 2326 просмотров
  • 3 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Против тактики сборной Украины Дешам оказался бессилен»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал матч игру сборной Украины в матче с Францией (1:1)

«Прежде всего, отдам должное главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко , который сделал ставку на четко отлаженную игру от обороны и против такой тактики его знаменитый французский коллега Дидье Дешам оказался бессилен. Лишь на стартовом отрезке вчерашнего поединка чувствовалось, что над нашими ребятами довлел груз недавнего крупного поражения от французов в спарринге. Затем ситуация на поле была под контролем украинцев. Кстати, задействовав сразу пять защитников нельзя сказать, что подопечные Андрея Шевченко думали лишь о том, как бы банально отбиться. При первой же возможности они стремились остро контратаковать. И если бы заладилось с последним пасом, то в Париже можно было рассчитывать и на большее. 

Не думаю, что чемпионы мира после того разгрома в спарринге вышли на поле с шапкозакидательским настроением. Просто наша сборная продемонстрировала огромное желание доказать случайность того провала. А благодаря высочайшей игровой дисциплине, терпению не позволили сопернику продемонстрировать свои лучшие качества. При таком развитии событий часто и удача оказывается на стороне обороняющейся команды. Так и произошло в эпизоде, когда украинцы сравняли счет.

Все ребята-молодцы, но , все же, хотелось бы особо отметить Сергея Кривцова и Илью Забарного, мастерски сыгравших против гренадера хозяев Оливье Жиру. 

В Париже фаворитом считались французы, но нашим удалось разжиться очень ценным очком. На очереди домашние поединки с финнами и казахами , где уже позиции сборной Украины в рейтинге выше чем у соперников. Поэтому важно обойтись без потерь, но для этого Андрею Шевченко нужно будет взять на вооружение уже другие тактические схемы», - сказал Маркевич.

Следующий матч сборная Украины проведет 28 марта против Финляндии.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 25.03.2021 12:30
    0
    При таком развитии событий часто и удача оказывается на стороне обороняющейся команды. Так и произошло в эпизоде, когда украинцы сравняли счет.
    --------------------------------
    Тут согласен, особенно это ярко видно в Лиге1, где всякие невзрачные Анже и Нимы частенько отбирают очки у лидеров.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 25.03.2021 12:03
    0
    Моуриньо бы одобрил
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 25.03.2021 12:02
    0
    Автобус = тактика-галактика!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 25.03.2021 12:30
    0
    При таком развитии событий часто и удача оказывается на стороне обороняющейся команды. Так и произошло в эпизоде, когда украинцы сравняли счет.
    --------------------------------
    Тут согласен, особенно это ярко видно в Лиге1, где всякие невзрачные Анже и Нимы частенько отбирают очки у лидеров.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 25.03.2021 12:03
    0
    Моуриньо бы одобрил
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 25.03.2021 12:02
    0
    Автобус = тактика-галактика!
    Ссылка
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