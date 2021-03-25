Оливье ЖИРУ: «Мы были удивлены, что мяч не заходил в ворота Украины»

Нападающий сборной Франции считает, что команда Шевченко продемонстрировала отличный футбол

  • 25.03.2021 11:48
  • 1881 просмотр
  • 2 комментария
Оливье ЖИРУ: «Мы были удивлены, что мяч не заходил в ворота Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал ничью своей команды в матче отбора ЧМ-2022 против Украины (1:1).
 
«В первом тайме мы полностью доминировали, У нас был мяч, были шансы. Но нам не удалось забить второй гол. После перерыва мы продолжали атаковать, и были удивлены, что мяч не заходил в ворота Украины. Защитники боролись очень жестко. При первой же возможности шли в прямой контакт. Это нормально.
 
Мы были ошеломлены таким пропущенным мячом. Было интересно, сможем ли мы справиться. Да, мы расстроены. Но соперник откровенно играл на ничью. Сборная Украины была нам по зубам, хотя и продемонстрировала отличный футбол», – сказал Жиру.

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Источник — L'Equipe

(10 голосов)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 25.03.2021 12:09
    0
    Не всё жабам болото.))
    Но если бы Жиру забил с первого удара, то был бы разгром. имхо
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    zzg77
      zzg77, 25.03.2021 12:07
    0
    Да, Украина дала вам по зубам, фраера!
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    Bismuth
    online
      Bismuth, 25.03.2021 12:09
    0
    Не всё жабам болото.))
    Но если бы Жиру забил с первого удара, то был бы разгром. имхо
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 25.03.2021 12:07
    0
    Да, Украина дала вам по зубам, фраера!
    Ссылка
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