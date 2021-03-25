Оливье ЖИРУ: «Мы были удивлены, что мяч не заходил в ворота Украины»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал ничью своей команды в матче отбора ЧМ-2022 против Украины (1:1).
«В первом тайме мы полностью доминировали, У нас был мяч, были шансы. Но нам не удалось забить второй гол. После перерыва мы продолжали атаковать, и были удивлены, что мяч не заходил в ворота Украины. Защитники боролись очень жестко. При первой же возможности шли в прямой контакт. Это нормально.
Мы были ошеломлены таким пропущенным мячом. Было интересно, сможем ли мы справиться. Да, мы расстроены. Но соперник откровенно играл на ничью. Сборная Украины была нам по зубам, хотя и продемонстрировала отличный футбол», – сказал Жиру.
Источник — L'Equipe
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Но если бы Жиру забил с первого удара, то был бы разгром. имхо
Но если бы Жиру забил с первого удара, то был бы разгром. имхо
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