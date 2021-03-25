КОВАЛЕЦ: «Шевченко хотел поймать самоуверенных французов на контригре»

Экс-полузащитник сборной Украины – о ничьей с чемпионами мира

  • 25.03.2021 11:08
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КОВАЛЕЦ: «Шевченко хотел поймать самоуверенных французов на контригре»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец поделился мыслями о матче отбора ЧМ-2022 с Францией.
 
— Андрей Шевченко до конца верил в победу, выпуская на поле только атакующих футболистов?
— Просто в обороне все было без ошибок, поэтому тут только можно было за счет свежести в атаке попытаться что-то сотворить. Все было сделано правильно. Наставник хотел поймать самоуверенных французов на контригре.
 
— Спонсор сборной Украины определял лучшего игрока матча. Какова ваша версия?
— В таком поединке я бы отметил всю команду. Да, были ошибки в середине поля, но мне очень понравилась идея от сборной Украины, план, который сработал на 100%.  
 
— Ничья в параллельной игре нашей группы между Финляндией и Боснией и Герцеговиной на руку сборной Украины?
— Лучше по разу выиграть и проиграть, чем два раза разойтись миром. Любой ничейный матч наших конкурентов будет на руку сборной Украины.
 
— В двух ближайших домашних поединках отбора оступаться нельзя?
— Безусловно. Сейчас ни в коем случае нельзя расслабиться. Проделано много работы, но еще больше работы впереди. Гостевая ничья с французами ни будет ничего стоит, если сине-желтые потеряют очки в матчах с Финляндией или Казахстаном. Верю, что поединок против французов добавит нашим парням положительных эмоций, что поможет в достижении максимального результата в двух ближайших поединках отбора.

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Источник — zbirna.com

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