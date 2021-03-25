КОВАЛЕЦ: «При большей смелости можно было и выиграть матч с Францией»

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец получил удовольствие от действий команды Андрея Шевченко в матче с Францией (1:1)



— Игра была солидной со стороны обоих соперников. У сборной Украины был хороший психологический фон. В этой связи хотел бы похвалить тренерский штаб сборной Украины. У молодого главного тренера есть опытные помощники, которые очень тщательно разобрали игру французов. Схема 1-5-4-1 полностью себя оправдала. А при большей смелости можно было попытаться и выиграть этот матч. Видно было, что футболисты «Динамо» и «Шахтера», которые вылетели из еврокубков, сумели забыть те поражения и полностью переключаться на матчи в сборной.



— Сборной Украины удалось навязать сопернику свою игру?

— Важно, что у подопечных Андрея Шевченко не было боязни перед более авторитетным соперником, даже после пропущенного мяча. Значит, анализ после поражения от французов — 1:7 был сделан правильно. Нашей командой была продемонстрирована тактическая гибкость. Мы еще не можем играть с топ-сборными с позиции силы, поэтому, имея в запасе несколько вариантов игры, можно бороться с любыми соперниками, что и подтвердила игра сине-желтых на «Стад де Франс».

— Это подтверждение того, что деньги в футбол не играют?

— Конкретно в этом матче так и случилось. Эта игра вселяет надежду не только на ближайшие два отборочных матча чемпионата мира, но и на предстоящий летом чемпионат Европы.