На честном слове. Тайсон устно договаривается о переходе в Интернасьонал

Вингер «Шахтера» Тайсон, несмотря на ссору с тренером и руководством клуба, из-за которой он был сослан в дубль, не будет подписывать предварительный контракт о переходе в другой клуб до момента истечения своего соглашения с «горняками».

Ныне 33-летний футболист ведет переговоры с родным для него «Интернасьоналом», однако все соглашения достигаются в устном виде, и будут существовать исключительно в такой форме, без оформления на бумаге.

Ранее сообщалось, что Тайсон давал некое обещание руководству «Шахтера», которое, вероятно, заключается в том, что футболист не будет подписывать предварительные соглашения с другими клубами до того момента, пока действует его контракт с «горняками».