На честном слове. Тайсон устно договаривается о переходе в Интернасьонал

Подписывать предварительный контракт стороны не планируют

  • 25.03.2021 09:59
  • 1074 просмотра
  • 4 комментария
На честном слове. Тайсон устно договаривается о переходе в Интернасьонал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Вингер «Шахтера» Тайсон, несмотря на ссору с тренером и руководством клуба, из-за которой он был сослан в дубль, не будет подписывать предварительный контракт о переходе в другой клуб до момента истечения своего соглашения с «горняками».

Ныне 33-летний футболист ведет переговоры с родным для него «Интернасьоналом», однако все соглашения достигаются в устном виде, и будут существовать исключительно в такой форме, без оформления на бумаге.

Ранее сообщалось, что Тайсон давал некое обещание руководству «Шахтера», которое, вероятно, заключается в том, что футболист не будет подписывать предварительные соглашения с другими клубами до того момента, пока действует его контракт с «горняками».

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Источник — GaúchaZH

(6 голосов)

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Комментарии
    Andrew Tv
      Andrew Tv, 25.03.2021 10:39
    +1
    Это банальная попытка спровоцировать Шахтер на новый контракт. Потому и устно нечего доказывать не надо
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 25.03.2021 10:31
    +2
    Уже б отдали его в оренду до конца действующего контракта что ли!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 25.03.2021 10:27
    +2
    После раздумий в туалетной, все же решил уйти.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 25.03.2021 10:19
    +2
    А потом закроется в туалете и не выйдет к боссам Интера)
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 25.03.2021 10:31
    +2
    Уже б отдали его в оренду до конца действующего контракта что ли!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 25.03.2021 10:27
    +2
    После раздумий в туалетной, все же решил уйти.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 25.03.2021 10:19
    +2
    А потом закроется в туалете и не выйдет к боссам Интера)
    Ссылка
    Andrew Tv
    online
      Andrew Tv, 25.03.2021 10:39
    +1
    Это банальная попытка спровоцировать Шахтер на новый контракт. Потому и устно нечего доказывать не надо
    Ссылка
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