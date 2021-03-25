Форвард Миная дебютировал за сборную Азербайджана

24-летний нападающий «Миная» Анатолий Нуриев дебютировал за национальную сборную Азербайджана.
Один из лучших бомбардиров чемпионата УПЛ вышел на замену на 46-й минуте матча квалификации чемпионата мира-2022 против Португалии (0:1).
Отметим, что в нынешнем сезоне Нуриев забил 8 мячей в 16 поединках чемпионата Украины и делит с форвардом «Зари» Александром Гладким четвертое-пятое места в бомбардирской гонке. Большинство голов Анатолий забил с пенальти.
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Источник — Sport.ua
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