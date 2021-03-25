ВИДЕО. Все-таки не автогол: мяч сборной Украины переписали на Сидорчука

В матче квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Франции и Украины (1:1) команда Андрея Шевченко забила гол с помощью соперника: после удара Сергея Сидорчука мяч от защитника Преснеля Кимпембе влетел в ворота.
Изначально взятие ворот записали на автогол француза Кимпембе, однако затем решение было изменено. Сейчас на официальном сайте УЕФА автором гола числится Сергей Сидорчук.
Отметим, что для Сидорчука это третий гол в 34 матчах за национальную сборную Украины.
Источник — Sport.ua
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А за Сидорчука, конечно, порадуемся. Всегда приятно чувствовать себя автором гола
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