ВИДЕО. Все-таки не автогол: мяч сборной Украины переписали на Сидорчука

Изначально взятие ворот записали на автогол Кимпембе

  • 25.03.2021 07:50
  • 1773 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Все-таки не автогол: мяч сборной Украины переписали на Сидорчука
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Франции и Украины (1:1) команда Андрея Шевченко забила гол с помощью соперника: после удара Сергея Сидорчука мяч от защитника Преснеля Кимпембе влетел в ворота.

Изначально взятие ворот записали на автогол француза Кимпембе, однако затем решение было изменено. Сейчас на официальном сайте УЕФА автором гола числится Сергей Сидорчук.

Отметим, что для Сидорчука это третий гол в 34 матчах за национальную сборную Украины.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 25.03.2021 07:58
    -2
    Ну, такое... Мяч изменил траекторию полёта после касания с французом, дезориентировал вратаря. Чистый автогол!
    А за Сидорчука, конечно, порадуемся. Всегда приятно чувствовать себя автором гола
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    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 25.03.2021 07:56
    -1
    Ну и ладно
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