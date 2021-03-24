ВИДЕО. Фартовый рикошет. После удара Сидорчука счет в Париже сравнялся

24 марта проходит поединок квалификации ЧМ-2022 между сборными Франции и Украины.
На 57-й минуте после удара Сидорчука и рикошета счет в Париже сравнялся. На Кимпембе записали автогол.
ГОЛ! 1:1. Кимпембе, 57 мин (автогол)
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Источник — Sport.ua
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