ВИДЕО. Фартовый рикошет. После удара Сидорчука счет в Париже сравнялся

24 марта проходит матч квалификации ЧМ между сборными Франции и Украины

  • 24.03.2021 23:14
  • 3538 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Фартовый рикошет. После удара Сидорчука счет в Париже сравнялся
© Getty Images/Global Images Ukraine

24 марта проходит поединок квалификации ЧМ-2022 между сборными Франции и Украины.

На 57-й минуте после удара Сидорчука и рикошета счет в Париже сравнялся. На Кимпембе записали автогол.

ГОЛ! 1:1. Кимпембе, 57 мин (автогол)

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 24.03.2021 23:51
    0
    Самое забавное, что мяч даже в створ не летел. За матч 0 ударов в створ - 1 гол... так кто тут кудесники мяча?))
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 24.03.2021 23:48
    -2
    seregka1991, 24.03.2021 23:46
    Это гол. Где ответочка?
    Только Динамо!
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    nicksaf
    online
      nicksaf, 24.03.2021 23:46
    -1
    Чем больше динамовцев в сборной, тем лучше счёт (1:1), а когда полно шахтё, тогда провал (1:7).
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 24.03.2021 23:46
    -1
    maxlove, 24.03.2021 23:44
    А вот и ответочка за гол из вне игры!
    Это гол. Где ответочка?
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 24.03.2021 23:44
    +3
    А вот и ответочка за гол из вне игры!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.03.2021 23:42
    +6
    хороший удар зря не пропадет!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.03.2021 23:42
    +6
    хороший удар зря не пропадет!
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 24.03.2021 23:44
    +3
    А вот и ответочка за гол из вне игры!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 24.03.2021 23:51
    0
    Самое забавное, что мяч даже в створ не летел. За матч 0 ударов в створ - 1 гол... так кто тут кудесники мяча?))
    Ссылка
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