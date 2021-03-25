Четыре игрока Вальядолида заболели коронавирусом

Испанский «Вальядолид» сообщил о трех новых случаях заболевания коронавирусом в клубе среди футболистов.
Положительные тесты на COVID-19 сдали голкипер Роберто Хименес, полузащитники Мичел и Кике, а также защитник Луис Перес.
Отметим, что в данный момент «Вальядолид» находится на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
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Источник — ФК Реал Вальядолид
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