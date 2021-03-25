Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Эта ничья чувствуется как победа и шаг вперед»

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал выездную ничью сборной Украины с Францией (1:1) в первом поединке отбора на ЧМ-2022.

«Артем Федецкий хорошо сказал перед матчем, что возможно будет какая-то недооценка со стороны французов, и она таки была. Но ко всему этому хочется сказать, какие наши ребята красавцы и молодцы. Эта ничья чувствуется как победа и как шаг вперед. Ребята играли очень дисциплинированно и организовано. И даже в те моменты, когда я думал, что сейчас где-то развалимся, наша сборная не развалилась и продолжала играть в свой футбол. Это очень важная ничья нашей сборной», — сказал Левченко после матча.