Валерий КРИВЕНЦОВ: «Украина заставила французов серьезно ошибиться»

Специалист поделился мнением о голе «сине-желтых» в ворота сборной Франции

  • 25.03.2021 05:17
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Валерий КРИВЕНЦОВ: «Украина заставила французов серьезно ошибиться»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился мнением о голе сборной Украины в ворота сборной Франции в поединке отбора на ЧМ-2022 (1:1). Мяч после удара Сидорчука попал в Кимпембе и закатился в ворота.

«В каждом везении есть огромная доля труда. Да и в футболе, как известно, без везения трудно чего-то добиваться. Сборная Украины к тому моменту уже была близка к голу, провела отличную атаку, заставила французов несколько раз серьезно ошибиться, что привело к заключительной фазе — рикошету от Кимпембе. Считаю, все по делу — этот гол мы заслужили», — считает Кривенцов.

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Источник — Footboom

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