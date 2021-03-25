Валерий КРИВЕНЦОВ: «Украина заставила французов серьезно ошибиться»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился мнением о голе сборной Украины в ворота сборной Франции в поединке отбора на ЧМ-2022 (1:1). Мяч после удара Сидорчука попал в Кимпембе и закатился в ворота.

«В каждом везении есть огромная доля труда. Да и в футболе, как известно, без везения трудно чего-то добиваться. Сборная Украины к тому моменту уже была близка к голу, провела отличную атаку, заставила французов несколько раз серьезно ошибиться, что привело к заключительной фазе — рикошету от Кимпембе. Считаю, все по делу — этот гол мы заслужили», — считает Кривенцов.