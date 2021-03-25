Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень важная ничья. Молодцы, ребята и тренерский штаб!»

43-летний бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко подвел итоги выездной ничьей сборной Украины против Франции (1:1) в поединке первого тура отбора на ЧМ-2022.

«Хочется написать: «С победой, Украина»! Очень важная ничья. 1:1 против Франции — это очень достойный результат! От души всех поздравляю! Дисциплина, тактика, самоотдача — молодцы, ребята и тренерский штаб!», — написал Левченко после матча.