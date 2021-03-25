Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень важная ничья. Молодцы, ребята и тренерский штаб!»

43-летний бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко подвел итоги выездной ничьей сборной Украины против Франции (1:1) в поединке первого тура отбора на ЧМ-2022.
«Хочется написать: «С победой, Украина»! Очень важная ничья. 1:1 против Франции — это очень достойный результат! От души всех поздравляю! Дисциплина, тактика, самоотдача — молодцы, ребята и тренерский штаб!», — написал Левченко после матча.
Хочется написать с победой Украина! Очень важная ничья 1:1 против Франции- это очень достойный результат! От души всех поздравляю! Дисциплина, тактика, самоотдача- молодцы ребята и тренерский штаб!👏🏽🇺🇦— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) March 24, 2021
Источник — Twitter
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