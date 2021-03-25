Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень важная ничья. Молодцы, ребята и тренерский штаб!»

Экс-игрок сборной Украины доволен итогами поединка «сине-желтых» против Франции

  • 25.03.2021 04:24
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень важная ничья. Молодцы, ребята и тренерский штаб!»
© Instagram. Евгений Левченко

43-летний бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко подвел итоги выездной ничьей сборной Украины против Франции (1:1) в поединке первого тура отбора на ЧМ-2022.

«Хочется написать: «С победой, Украина»! Очень важная ничья. 1:1 против Франции — это очень достойный результат! От души всех поздравляю! Дисциплина, тактика, самоотдача — молодцы, ребята и тренерский штаб!», — написал Левченко после матча.

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Источник — Twitter

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