Родригеш сыграл за сборную Люксембурга против Катара

Футболист киевского «Динамо» вышел на замену на 70-й минуте встречи

  • 25.03.2021 04:10
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Родригеш сыграл за сборную Люксембурга против Катара
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

25-летний нападающий «Динамо» Жерсон Родригеш в среду сыграл в товарищеском матче своей национальной сборной. Команда Люксембурга в венгерском городе Дебрецен на правах гостей встречалась с Катаром.

Матч завершился минимальной победой номинальных хозяев 1:0. А единственный гол в матче был забит в начале первого тайма — на 13-й минуте отличился Мунтари с передачи Ро-Ро. Во втором тайме катарцы были близки к тому, чтобы увеличить счет, но удар Ро-Ро принял на себя каркас ворот.

Люксембург доигрывал матч в меньшинстве, на 88-й минуте второе предупреждение получил Алдин Скендерович и был удален с поля.

Что касается Жерсона Родригесш, то динамовец начал игру в запасе и вышел на поле после перерыва, а именно, на 70-й минуте второго тайма вместо Мориса Девилля. За отведенное для него игровое время Родригеш добавил остроты в атаке, заработал и исполнил несколько штрафных ударов и получил желтую карточку.

В ближайшее время у команды Жерсона впереди еще два матча. 27-го марта — выездной с Ирландией и 30 марта — домашний против Португалии. Оба состоятся в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

Сейчас в активе Родригеша 32 матча за национальную сборную своей страны, в которых он забил 5 мячей.

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Источник — ФК Динамо Киев

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