ФОТО. Ничья с чемпионами мира. Фотогалерея матча Франция — Украина

В поединке первого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины на выезде сыграла вничью с национальной командой Франции (1:1). Гризманн забил в ворота «сине-желтых» на 19-й минуте встречи, на 57-й минуте автогол в свой пассив записал Кимпембе.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею поединка Франция — Украина.
Фото Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник — Sport.ua
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