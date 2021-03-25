Сергей КРИВЦОВ: «Первый шаг сделан»

30-летний центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился впечатлениями о выездной ничьей со сборной Франции (1:1) в первом поединке отбора на ЧМ-2022.

«24 марта день рождения у человека, который стал для меня первым наставником в футболе — Виктора Васильевича Трегубова. Спасибо за Ваш труд и долгих лет жизни!

P.S. Первый шаг сделан. Впереди насыщенная неделя», — написал Кривцов, комментируя фото с матча.

Кривцов вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.