Сергей КРИВЦОВ: «Первый шаг сделан»

30-летний центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился впечатлениями о выездной ничьей со сборной Франции (1:1) в первом поединке отбора на ЧМ-2022.
«24 марта день рождения у человека, который стал для меня первым наставником в футболе — Виктора Васильевича Трегубова. Спасибо за Ваш труд и долгих лет жизни!
P.S. Первый шаг сделан. Впереди насыщенная неделя», — написал Кривцов, комментируя фото с матча.
Кривцов вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.
Источник — Instagram
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