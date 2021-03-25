Матвиенко стал лучшим игроком сборной Украины в матче с Францией

Авторитетный портал WhoScored выставил оценки участникам матча отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина (1:1).
Лучшим игроком в украинской команде стал 24-летний защитник Николай Матвиенко, представляющий донецкий «Шахтер». Матвиенко получил 7,7 балла.
На втором месте расположился защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко — 6,9 балла. Третье место разделили полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук, после удара которого Кимпембе срезал мяч в свои ворота, и полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Обоим поставили по 6,8 балла.
Лучшим футболистом матча среди двух команд признан 29-летний форвард «Барселоны» Антуан Гризманн, отметившийся забитым мячом в ворота Украины на 19-й минуте встречи. Гризманн получил 8 баллов.
Источник — WhoScored.com
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