Матвиенко стал лучшим игроком сборной Украины в матче с Францией

Защитник получил самый высокий балл среди всех футболистов «сине-желтых»

  • 25.03.2021 03:15
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Матвиенко стал лучшим игроком сборной Украины в матче с Францией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал WhoScored выставил оценки участникам матча отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина (1:1).

Лучшим игроком в украинской команде стал 24-летний защитник Николай Матвиенко, представляющий донецкий «Шахтер». Матвиенко получил 7,7 балла.

На втором месте расположился защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко — 6,9 балла. Третье место разделили полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук, после удара которого Кимпембе срезал мяч в свои ворота, и полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Обоим поставили по 6,8 балла.

Лучшим футболистом матча среди двух команд признан 29-летний форвард «Барселоны» Антуан Гризманн, отметившийся забитым мячом в ворота Украины на 19-й минуте встречи. Гризманн получил 8 баллов.

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Источник — WhoScored.com

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