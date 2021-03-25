Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Сумели найти свой момент и забить»

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал выездную ничью сборной Украины с Францией (1:1) в поединке первого тура отбора на ЧМ-2022.

«Получается, что я всегда один верю в нашу сборную. Молодцы ребята, терпели, играли до конца. Сумели найти свой момент и забить. Может, Сидорчук и задумывал где-то так коварно пробить и забить. Сборная Украины смогла сыграть компактно и не давала свободных зон, игроки страховали друг друга. Сыграли очень грамотно. Видно, что в конце было уже тяжело, но ребята сумели дотерпеть. То, что французы не смогли настроиться, нас не интересует. Принимаем Казахстан, Финляндию и двигаемся дальше», — отметил Федецкий.