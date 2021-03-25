Александр ШОВКОВСКИЙ: «А вне игры было!!! Но мы добились результата!»

Член тренерского штаба сборной Украины подвел итоги поединка с Францией (1:1)

  • 25.03.2021 02:36
  • 428 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ШОВКОВСКИЙ: «А вне игры было!!! Но мы добились результата!»
© УАФ. Александр Шовковский

46-летний член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский эмоциональной прокомментировал ничью «сине-желтых» с национальной командой Франции (1:1) в поединке первого тура отбора на ЧМ-2022.

«А вне игры было!!!

Но, несмотря на это, мы все-таки добились положительного для нас результата!

Нам всегда есть, чему учиться и к чему стремиться... Есть один факт, который нас поразил, но я не могу об этом говорить!

Пока...», — написал Шовковский, опубликовав видео гола Антуана Гризманна в ворота сборной Украины на 19-й минуте. На повторе видно, что в момент атаки в офсайде находится игрок французской команды Павар, но рефери на это не отреагировал.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.03.2021 02:51
    0
    Не только оффсайд был, но Гризманн еще рукой подыграл.
    Но бог не фраер. Подсунул французам рикошет от Сдорчука.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.03.2021 02:51
    0
    Не только оффсайд был, но Гризманн еще рукой подыграл.
    Но бог не фраер. Подсунул французам рикошет от Сдорчука.
    Ссылка
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