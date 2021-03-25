Александр ШОВКОВСКИЙ: «А вне игры было!!! Но мы добились результата!»

46-летний член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский эмоциональной прокомментировал ничью «сине-желтых» с национальной командой Франции (1:1) в поединке первого тура отбора на ЧМ-2022.
«А вне игры было!!!
Но, несмотря на это, мы все-таки добились положительного для нас результата!
Нам всегда есть, чему учиться и к чему стремиться... Есть один факт, который нас поразил, но я не могу об этом говорить!
Пока...», — написал Шовковский, опубликовав видео гола Антуана Гризманна в ворота сборной Украины на 19-й минуте. На повторе видно, что в момент атаки в офсайде находится игрок французской команды Павар, но рефери на это не отреагировал.
Источник — Instagram
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Но бог не фраер. Подсунул французам рикошет от Сдорчука.
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