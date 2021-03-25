Дидье ДЕШАМ: «Впервые видели такую игру сборной Украины»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями о домашней ничьей со сборной Украины (1:1) в первом матче отбора на ЧМ-2022.

«Конечно, я недоволен результатом поединка. В первой половине игры у нас было преимущество, мы много и остро атаковали. Но соперник очень хорошо защищался. Мы пересмотрели около 20-ти матчей сборной Украины, но впервые увидели такую манеру ее игры. Я не критикую тактику Шевченко. Он сделал свой выбор и получил положительный для его команды результат.

Да, я знаю, что моя команда сейчас не в лучших кондициях. Здесь целый ряд причин. Но я не оправдываюсь. Всегда трудно бороться с соперником, который настолько плотно защищается. Сегодня мы получили только одно очко. Но уже в воскресенье в Казахстане все будет другим: игра, погода, соперник...», — сказал Дешам после матча.