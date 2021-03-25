Дидье ДЕШАМ: «Впервые видели такую игру сборной Украины»

Наставник сборной Франции разочарован итогами поединка с украинской национальной командой (1:1)

  • 25.03.2021 02:17
  • 1609 просмотров
  • 1 комментарий
Дидье ДЕШАМ: «Впервые видели такую игру сборной Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями о домашней ничьей со сборной Украины (1:1) в первом матче отбора на ЧМ-2022.

«Конечно, я недоволен результатом поединка. В первой половине игры у нас было преимущество, мы много и остро атаковали. Но соперник очень хорошо защищался. Мы пересмотрели около 20-ти матчей сборной Украины, но впервые увидели такую манеру ее игры. Я не критикую тактику Шевченко. Он сделал свой выбор и получил положительный для его команды результат.

Да, я знаю, что моя команда сейчас не в лучших кондициях. Здесь целый ряд причин. Но я не оправдываюсь. Всегда трудно бороться с соперником, который настолько плотно защищается. Сегодня мы получили только одно очко. Но уже в воскресенье в Казахстане все будет другим: игра, погода, соперник...», — сказал Дешам после матча.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(11 голосов)

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Комментарии
    Катя Перебейнис
    online
      Катя Перебейнис, 25.03.2021 02:35
    +1
    Игра шла очко в очко
    Ссылка
    Катя Перебейнис
    online
      Катя Перебейнис, 25.03.2021 02:35
    +1
    Игра шла очко в очко
    Ссылка
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