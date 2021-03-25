Александр ЗИНЧЕНКО: «Мечта осуществилась! Команда, я горжусь тобой!»

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги выездной ничьей со сборной Франции (1:1) в первом туре отбора на ЧМ-2022.
«Мечта осуществилась! Спасибо всем за доверие и поддержку. Очень достойный результат против действующего чемпиона мира. Первый шаг мы сделали... Браво, команда, я горжусь тобой!», — написал Александр после матча.
Зинченко впервые в карьере вывел сборную Украины на поле с капитанской повязкой.
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