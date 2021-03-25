Александр ЗИНЧЕНКО: «Мечта осуществилась! Команда, я горжусь тобой!»

Игрок сборной Украины доволен итогом поединка с Францией (1:1)

  • 25.03.2021 01:32
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  • 1 комментарий
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мечта осуществилась! Команда, я горжусь тобой!»
© УАФ. Александр Зинченко

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги выездной ничьей со сборной Франции (1:1) в первом туре отбора на ЧМ-2022.

«Мечта осуществилась! Спасибо всем за доверие и поддержку. Очень достойный результат против действующего чемпиона мира. Первый шаг мы сделали... Браво, команда, я горжусь тобой!», — написал Александр после матча.

Зинченко впервые в карьере вывел сборную Украины на поле с капитанской повязкой.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 25.03.2021 01:43
    0
    Зауважте: Написав пост Українською та Англійською, без кацапщини. Красава. Не те, що інші..
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 25.03.2021 01:43
    0
    Зауважте: Написав пост Українською та Англійською, без кацапщини. Красава. Не те, що інші..
    Ссылка
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