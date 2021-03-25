Эстония
2 : 6
Чехия
24.03.2021, FT

Эстония — Чехия — 2:6. Видео голов и обзор матча

Гости уничтожили соперников в поединке отбора на ЧМ-2022

  • 25.03.2021 01:19
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Эстония — Чехия — 2:6. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке первого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Чехии на выезде разбила Эстонию со счетом 6:2.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Эстония — Чехия — 2:6
Голы: Саппьен, 12, Аньер, 86 — Шик, 18, Барак, 27, Соучек, 32, 43, 48, Янкто, 56

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Хенри Аниер (Эстония).
56' ГОЛ ! Мяч забил Якуб Янкто (Чехия).
48' ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Чехия).
43' ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Чехия).
32' ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Чехия).
27' ГОЛ ! Мяч забил Антонин Барак (Чехия).
18' ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
12' ГОЛ ! Мяч забил Рауно Саппинен (Эстония).
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Источник — Футбол 1/2/3

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