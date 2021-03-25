Эстония — Чехия — 2:6. Видео голов и обзор матча

В поединке первого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Чехии на выезде разбила Эстонию со счетом 6:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Эстония — Чехия — 2:6
Голы: Саппьен, 12, Аньер, 86 — Шик, 18, Барак, 27, Соучек, 32, 43, 48, Янкто, 56
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Хенри Аниер (Эстония).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Якуб Янкто (Чехия).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Чехия).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Чехия).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Чехия).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонин Барак (Чехия).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауно Саппинен (Эстония).
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Источник — Футбол 1/2/3
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