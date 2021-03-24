Яркий старт отбора. Бельгия разобралась с Уэльсом, Чехия оформила 6 голов

В группе E состоялись два матча отбора ЧМ-2022.
Сборная Бельгии даже без Эдена Азара начала отбор с уверенной победы над Уэльсом со счетом 3:1. В другой встрече Чехия разобралась с Эстонией 6:2.
Отметим хет-трик партнера Андрея Ярмоленко по «Вест Хэму» Томаша Соучека.
Отбор ЧМ-2022. Группа E
Бельгия - Уэльс 3:1
Голы: Де Брюйне, 22, Т.Азар, 28, Лукаку, 73 (с пен) - Уилсон, 11
Эстония - Чехия 2:6
Голы: Саппьен, 12, Аньер, 86 - Шик, 18, Барак, 27, Соучек, 32, 43, 48, Янкто, 56
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Источник — Sport.ua
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