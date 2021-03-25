Бельгия – Уэльс – 3:1. Де Брюйне, Азар и Лукаку. Видео голов и обзор матча

В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022.
Смотрите видеообзор матча Бельгия – Уэльс – 3:1.
Голы: Де Брюйне, 22, Азар, 28, Лукаку, 73 (пен) – Уилсон, 10.
События матча
|73'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Торган Азар (Бельгия).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Уэльс).
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Источник — Sport.ua
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