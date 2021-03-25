Андрей ШЕВЧЕНКО: «Очень доволен выступлением моих ребят!»

Наставник сборной Украины похвалил свою команду после ничьей в поединке против Франции (1:1)

  • 25.03.2021 01:06
  • 894 просмотра
  • 1 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Очень доволен выступлением моих ребят!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал выездную ничью с национальной командой Франции (1:1) в первом поединке отбора на ЧМ-2022.

«Мы играли с хорошим настроем и отличным командным духом против сильной команды. Очень доволен выступлением моих ребят! Теперь сосредоточены на следующей задаче», — написал Шевченко.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 25.03.2021 01:23
    +1
    Шева ты молодец, а кто тебя в отставку гнал за неудачные матчи и гнал на тебя за всяких буй х. .юй,за Коваленко что ты вызываешь пошли они на х...... все они псевдопатриоты т...у .пые ждём две победы над финами и казахами
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 25.03.2021 01:23
    +1
    Шева ты молодец, а кто тебя в отставку гнал за неудачные матчи и гнал на тебя за всяких буй х. .юй,за Коваленко что ты вызываешь пошли они на х...... все они псевдопатриоты т...у .пые ждём две победы над финами и казахами
    Ссылка
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