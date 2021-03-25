Андрей ШЕВЧЕНКО: «Очень доволен выступлением моих ребят!»

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал выездную ничью с национальной командой Франции (1:1) в первом поединке отбора на ЧМ-2022.

«Мы играли с хорошим настроем и отличным командным духом против сильной команды. Очень доволен выступлением моих ребят! Теперь сосредоточены на следующей задаче», — написал Шевченко.