Андрей ШЕВЧЕНКО: «Очень доволен выступлением моих ребят!»

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал выездную ничью с национальной командой Франции (1:1) в первом поединке отбора на ЧМ-2022.
«Мы играли с хорошим настроем и отличным командным духом против сильной команды. Очень доволен выступлением моих ребят! Теперь сосредоточены на следующей задаче», — написал Шевченко.
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