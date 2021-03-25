Николай ШАПАРЕНКО: «Украина хотела реабилитироваться за 1:7»

Сборная Украины в первом матче отбора ЧМ-2022 сыграла с Францией вничью 1:1. Игру прокомментировал полузащитник Николай Шапаренко, которого болельщики признали лучшим игроком матча.

«Хотелось реабилитироваться за те 1:7 в контрольном матче. Хотелось показать, что мы не просто приехали отбыть номер. Тактика с 5 защитниками? Мы понимали, что французы очень квалифицированные, чемпионы мира. Было ясно, что придется много работать без мяча. Моментов было не очень много, нужно было выжимать свое».

«Признали лучшим игроком матча? Приятно. Я работаю на команду, спасибо. Эта ничья для болельщиков, но нужно забывать результат, ведь впереди два матча», - сказал Шапаренко.