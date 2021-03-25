Николай ШАПАРЕНКО: «Украина хотела реабилитироваться за 1:7»

Сборная Украины в первом матче отбора ЧМ-2022 сыграла с Францией вничью 1:1. Игру прокомментировал полузащитник Николай Шапаренко, которого болельщики признали лучшим игроком матча.
«Хотелось реабилитироваться за те 1:7 в контрольном матче. Хотелось показать, что мы не просто приехали отбыть номер. Тактика с 5 защитниками? Мы понимали, что французы очень квалифицированные, чемпионы мира. Было ясно, что придется много работать без мяча. Моментов было не очень много, нужно было выжимать свое».
«Признали лучшим игроком матча? Приятно. Я работаю на команду, спасибо. Эта ничья для болельщиков, но нужно забывать результат, ведь впереди два матча», - сказал Шапаренко.
Источник — Футбол 1/2/3
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Но главные его игры впереди, и это игры против финов и казахов.
Вот там надо показывать свой креатив и светлую голову!
Хац та Міха ніфіга не розуміли, хоча він і при них демонстрував пристойний футбол
Но главные его игры впереди, и это игры против финов и казахов.
Вот там надо показывать свой креатив и светлую голову!
Хац та Міха ніфіга не розуміли, хоча він і при них демонстрував пристойний футбол
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