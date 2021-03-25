Николай ШАПАРЕНКО: «Украина хотела реабилитироваться за 1:7»

Полузащитник сборной Украины оценил старт отбора ЧМ-2022

  • 25.03.2021 00:25
  • 1083 просмотра
  • 3 комментария
Николай ШАПАРЕНКО: «Украина хотела реабилитироваться за 1:7»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины в первом матче отбора ЧМ-2022 сыграла с Францией вничью 1:1. Игру прокомментировал полузащитник Николай Шапаренко, которого болельщики признали лучшим игроком матча.

«Хотелось реабилитироваться за те 1:7 в контрольном матче. Хотелось показать, что мы не просто приехали отбыть номер. Тактика с 5 защитниками? Мы понимали, что французы очень квалифицированные, чемпионы мира. Было ясно, что придется много работать без мяча. Моментов было не очень много, нужно было выжимать свое».

«Признали лучшим игроком матча? Приятно. Я работаю на команду, спасибо. Эта ничья для болельщиков, но нужно забывать результат, ведь впереди два матча», - сказал Шапаренко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 25.03.2021 01:02
    +8
    Шапаренко отлично отыгрыват в защите и быстро переходит в атаку. В этом плане, он лучший в сборной
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 00:45
    +8
    Шапа лучший сегодня!
    Но главные его игры впереди, и это игры против финов и казахов.
    Вот там надо показывать свой креатив и светлую голову!
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 25.03.2021 00:35
    +8
    Комментарий свернут. Показать
    Шапа топ, схоже на те, Мірча його розкрив нарешті як треба.
    Хац та Міха ніфіга не розуміли, хоча він і при них демонстрував пристойний футбол
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 25.03.2021 01:02
    +8
    Шапаренко отлично отыгрыват в защите и быстро переходит в атаку. В этом плане, он лучший в сборной
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 00:45
    +8
    Шапа лучший сегодня!
    Но главные его игры впереди, и это игры против финов и казахов.
    Вот там надо показывать свой креатив и светлую голову!
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 25.03.2021 00:35
    +8
    Комментарий свернут. Показать
    Шапа топ, схоже на те, Мірча його розкрив нарешті як треба.
    Хац та Міха ніфіга не розуміли, хоча він і при них демонстрував пристойний футбол
    Ссылка
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