Оценки матча Франция – Украина. Сине-желтые заслужили высокие баллы

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1-го тура отбора на ЧМ

  • 25.03.2021 00:30
  • 2494 просмотра
  • 11 комментариев
Оценки матча Франция – Украина. Сине-желтые заслужили высокие баллы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1-го тура квалификации ЧМ-2002.

Сине-желтые заслужили высокие баллы: Бущан и Шапаренко получили 7.5, Караваев, Сидорчук и Миколенко оценены в 7.0 баллов.

Оценки Sport.ua за матч Франция – Украина – 1:1:

  

Замены сборной Франции: Дембеле - 5,5; Погба - 5,5; Марсьяль - 5,0.

Замены сборной Украины: Мораес - 6,0; Коваленко - б/о; Зубков - б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 25.03.2021 01:44
    -1
    adidas777, 25.03.2021 01:40
    Чучело заплёванное, ты ещё не спишь?
    Первый идиот и шут сайта, пишет, что у кого то нет мозгов
    Продолжай унижаться, у тебя каждый день бенефис в этом плане!
    Дуйся дальше бот адидаска тупая, твой высер тоже не зачтён ,пропукивай диван и рви на жопе волосы дальше
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 25.03.2021 01:42
    -1
    https://www.whoscored.com/Matches/1516125/Live/International-FIFA-World-Cup
    -2021-2022-France-Ukraine ,спирт то можете ещё тымчику которого не было 8,эпоставить, а вот цыфры с которыми считается весь мир ,и кто же здесь лучший!!Кривцов и Матвиенко так что ваш высер не зачтён дуйтесь дальше
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 01:40
    +1
    MaҜs7777, 25.03.2021 01:34
    💯% там мозгов не было и нет ,дивааный тупой бот он.
    Чучело заплёванное, ты ещё не спишь?
    Первый идиот и шут сайта, пишет, что у кого то нет мозгов
    Продолжай унижаться, у тебя каждый день бенефис в этом плане!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 25.03.2021 01:40
    +1
    elcomendante, 25.03.2021 01:31
    Крот - это ты, потому что такой же слепой! Хотя, куда браться авторитетным изданиям, когда есть такие эксперты как ты...Хотя погодь. Между вами разница конечно есть. Они работают в авторитетных изданиях а ты с крошками и соплями на губах дичь здесь рыгаешь. Причем здесь Степаненко с Пятовым, ты елупень.
    Футбол надо смотреть и самому делать выводы, нахрен всякие забугорные издания, если каждый свое болото хвалит и в оценках всегда есть предвзятость к любой команде и чаще всего к фаворитам. Так что гуляй лесом и не рассказуй тут кто лучше
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 01:38
    +2
    elcomendante, 25.03.2021 01:31
    Крот - это ты, потому что такой же слепой! Хотя, куда браться авторитетным изданиям, когда есть такие эксперты как ты...Хотя погодь. Между вами разница конечно есть. Они работают в авторитетных изданиях а ты с крошками и соплями на губах дичь здесь рыгаешь. Причем здесь Степаненко с Пятовым, ты елупень.
    При том, что ты увидел суслика там, где его нет!
    И оскорблять будешь своих собутыльников во дворе!
    В игре , где лучшим был Шапаренко, после него Мыколенко и Караваев.
    С большой натяжкой дальше Зинченко и Бущан.
    Ты нашёл Матвиенко.
    А в итоге, я ещё и слепой
    Иди ка ты спать!
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 25.03.2021 01:34
    -4
    elcomendante, 25.03.2021 01:31
    Крот - это ты, потому что такой же слепой! Хотя, куда браться авторитетным изданиям, когда есть такие эксперты как ты...Хотя погодь. Между вами разница конечно есть. Они работают в авторитетных изданиях а ты с крошками и соплями на губах дичь здесь рыгаешь. Причем здесь Степаненко с Пятовым, ты елупень.
    💯% там мозгов не было и нет ,дивааный тупой бот он.
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 25.03.2021 01:31
    -3
    adidas777, 25.03.2021 01:24
    Кто лучший игрок?
    А почему не Степаненко или Пятов?
    Да уж, крот это диагноз!
    Крот - это ты, потому что такой же слепой! Хотя, куда браться авторитетным изданиям, когда есть такие эксперты как ты...Хотя погодь. Между вами разница конечно есть. Они работают в авторитетных изданиях а ты с крошками и соплями на губах дичь здесь рыгаешь. Причем здесь Степаненко с Пятовым, ты елупень.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 01:24
    +1
    elcomendante, 25.03.2021 00:55
    Вот более авторитетное издание whoscored, подтвердило мое мнение. Матвиенко, лучший игрок Но по оценкам и голосованиям в первую очередь личные симпатии играют главную роль(я про спорт.юа и прочие голосования). Как бы объективнее нужно быть
    Кто лучший игрок?
    А почему не Степаненко или Пятов?
    Да уж, крот это диагноз!
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 25.03.2021 00:55
    -9
    Вот более авторитетное издание whoscored, подтвердило мое мнение. Матвиенко, лучший игрок Но по оценкам и голосованиям в первую очередь личные симпатии играют главную роль(я про спорт.юа и прочие голосования). Как бы объективнее нужно быть
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 25.03.2021 00:50
    -8
    автор по ходу матч не смотрел. Оценки конечно бомбезные поставил)))
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 25.03.2021 00:46
    +2
    Наші хлопці молодці!!!! Є питання до автора: оцінюються по десятибальній шкалі від 3 до 9 це як?
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 01:38
    +2
    elcomendante, 25.03.2021 01:31
    Крот - это ты, потому что такой же слепой! Хотя, куда браться авторитетным изданиям, когда есть такие эксперты как ты...Хотя погодь. Между вами разница конечно есть. Они работают в авторитетных изданиях а ты с крошками и соплями на губах дичь здесь рыгаешь. Причем здесь Степаненко с Пятовым, ты елупень.
    При том, что ты увидел суслика там, где его нет!
    И оскорблять будешь своих собутыльников во дворе!
    В игре , где лучшим был Шапаренко, после него Мыколенко и Караваев.
    С большой натяжкой дальше Зинченко и Бущан.
    Ты нашёл Матвиенко.
    А в итоге, я ещё и слепой
    Иди ка ты спать!
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 25.03.2021 00:46
    +2
    Наші хлопці молодці!!!! Є питання до автора: оцінюються по десятибальній шкалі від 3 до 9 це як?
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 01:40
    +1
    MaҜs7777, 25.03.2021 01:34
    💯% там мозгов не было и нет ,дивааный тупой бот он.
    Чучело заплёванное, ты ещё не спишь?
    Первый идиот и шут сайта, пишет, что у кого то нет мозгов
    Продолжай унижаться, у тебя каждый день бенефис в этом плане!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 25.03.2021 01:40
    +1
    elcomendante, 25.03.2021 01:31
    Крот - это ты, потому что такой же слепой! Хотя, куда браться авторитетным изданиям, когда есть такие эксперты как ты...Хотя погодь. Между вами разница конечно есть. Они работают в авторитетных изданиях а ты с крошками и соплями на губах дичь здесь рыгаешь. Причем здесь Степаненко с Пятовым, ты елупень.
    Футбол надо смотреть и самому делать выводы, нахрен всякие забугорные издания, если каждый свое болото хвалит и в оценках всегда есть предвзятость к любой команде и чаще всего к фаворитам. Так что гуляй лесом и не рассказуй тут кто лучше
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 01:24
    +1
    elcomendante, 25.03.2021 00:55
    Вот более авторитетное издание whoscored, подтвердило мое мнение. Матвиенко, лучший игрок Но по оценкам и голосованиям в первую очередь личные симпатии играют главную роль(я про спорт.юа и прочие голосования). Как бы объективнее нужно быть
    Кто лучший игрок?
    А почему не Степаненко или Пятов?
    Да уж, крот это диагноз!
    Ссылка
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