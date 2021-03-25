Оценки матча Франция – Украина. Сине-желтые заслужили высокие баллы

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1-го тура квалификации ЧМ-2002.
Сине-желтые заслужили высокие баллы: Бущан и Шапаренко получили 7.5, Караваев, Сидорчук и Миколенко оценены в 7.0 баллов.
Оценки Sport.ua за матч Франция – Украина – 1:1:
Замены сборной Франции: Дембеле - 5,5; Погба - 5,5; Марсьяль - 5,0.
Замены сборной Украины: Мораес - 6,0; Коваленко - б/о; Зубков - б/о.
Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.
Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.
Источник — Sport.ua
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Первый идиот и шут сайта, пишет, что у кого то нет мозгов
Продолжай унижаться, у тебя каждый день бенефис в этом плане!
-2021-2022-France-Ukraine ,спирт то можете ещё тымчику которого не было 8,эпоставить, а вот цыфры с которыми считается весь мир ,и кто же здесь лучший!!Кривцов и Матвиенко так что ваш высер не зачтён дуйтесь дальше
Первый идиот и шут сайта, пишет, что у кого то нет мозгов
Продолжай унижаться, у тебя каждый день бенефис в этом плане!
И оскорблять будешь своих собутыльников во дворе!
В игре , где лучшим был Шапаренко, после него Мыколенко и Караваев.
С большой натяжкой дальше Зинченко и Бущан.
Ты нашёл Матвиенко.
А в итоге, я ещё и слепой
Иди ка ты спать!
А почему не Степаненко или Пятов?
Да уж, крот это диагноз!
А почему не Степаненко или Пятов?
Да уж, крот это диагноз!
И оскорблять будешь своих собутыльников во дворе!
В игре , где лучшим был Шапаренко, после него Мыколенко и Караваев.
С большой натяжкой дальше Зинченко и Бущан.
Ты нашёл Матвиенко.
А в итоге, я ещё и слепой
Иди ка ты спать!
Первый идиот и шут сайта, пишет, что у кого то нет мозгов
Продолжай унижаться, у тебя каждый день бенефис в этом плане!
А почему не Степаненко или Пятов?
Да уж, крот это диагноз!
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