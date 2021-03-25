Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ребята просто молодцы. План почти идеально сработал»

Сборная Украины в первом матче отбора ЧМ-2022 сыграла с Францией вничью 1:1. Матч прокомментировал наставник Андрей Шевченко.
Команда вышла на игру с тремя центральными защитниками.
«Было тяжело играть с такой командой, у которой много талантливых игроков. Ребята наши просто молодцы, потому что тот объем работы, который они выполнили, те подстраховки и то давление - все удалось. Мы выбрали такую тактику и такой план. Иначе тяжело играть с такими командами. Футбол, возможно, был не очень красивым, но компактным и лаконичным».
«Да, план сработал идеально. То есть, идеально было бы в случае победы. Но мы впервые играли по такой системе, поэтому где-то в первые минуты растерялись. Ребята хорошо подготовились, внимательно слушали».
«Рефери отсудил идеальный матч. VAR помогает в таких играх, но рефери отработал идеально», - сказал Шевченко.
Источник — Футбол 1/2/3
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И пусть эти уроды,которые гонят на Шеву - сдохнут!
МНЕ ЗА СБОРНУЮ НЕ СТЫДНО!
Которые бывает такое плетут, как Кобин к примеру, после матча с ДК
Да, ошибка была. Французы забили из вне игры.
Но уже ничего не вернуть, счёт на табло.
А лайнсмен перед Шевой извинился перед началом второго тайма, признав свою ошибку.
И пусть эти уроды,которые гонят на Шеву - сдохнут!
МНЕ ЗА СБОРНУЮ НЕ СТЫДНО!
-------
Мда
-------
Мда
И пусть эти уроды,которые гонят на Шеву - сдохнут!
МНЕ ЗА СБОРНУЮ НЕ СТЫДНО!
Которые бывает такое плетут, как Кобин к примеру, после матча с ДК
Да, ошибка была. Французы забили из вне игры.
Но уже ничего не вернуть, счёт на табло.
А лайнсмен перед Шевой извинился перед началом второго тайма, признав свою ошибку.
-------
Мда
-------
Мда
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