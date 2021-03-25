Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ребята просто молодцы. План почти идеально сработал»

Наставник сборной Украины прокомментировал старт отбора ЧМ-2022

  • 25.03.2021 00:18
  • 4418 просмотров
  • 15 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ребята просто молодцы. План почти идеально сработал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины в первом матче отбора ЧМ-2022 сыграла с Францией вничью 1:1. Матч прокомментировал наставник Андрей Шевченко.

Команда вышла на игру с тремя центральными защитниками.

«Было тяжело играть с такой командой, у которой много талантливых игроков. Ребята наши просто молодцы, потому что тот объем работы, который они выполнили, те подстраховки и то давление - все удалось. Мы выбрали такую тактику и такой план. Иначе тяжело играть с такими командами. Футбол, возможно, был не очень красивым, но компактным и лаконичным».

«Да, план сработал идеально. То есть, идеально было бы в случае победы. Но мы впервые играли по такой системе, поэтому где-то в первые минуты растерялись. Ребята хорошо подготовились, внимательно слушали».

«Рефери отсудил идеальный матч. VAR помогает в таких играх, но рефери отработал идеально», - сказал Шевченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(26 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 25.03.2021 01:43
    0
    Шевченко профессионал, что тут сказать. Его всегда это отличало! Он и о Челси никогда плохого не сказал и , наверное, не скажет! Спасибо за игру!
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 25.03.2021 00:59
    +4
    План, вибраний на гру, спрацював на всі 100. Гол нам зарахували з офсайду, статистика матчу по ударам 18-3(3-0), але по фолам 17-3!!! Шева, продовжуй в тому ж дусі!
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 25.03.2021 00:59
    +5
    Шевченко бросил лёгкий закидон арбитров на линии и VAR, в моменте с голом французов. Но в целом не нужно Бога футбольного гневить....Молодцы все! И тренер в первую очередь....
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 25.03.2021 00:55
    -2
    Шева,Давай с финами казахами от защиты не сыграем надо будет вскрывать их автобусс ,особенно казах,фины такие что сами будут атаковать они недавно тех же французов 2-0 хлопали
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 25.03.2021 00:53
    -3
    Сергей Шец, 25.03.2021 00:29
    Спасибо Шева за сборную!!!За результаты,за то что дал болельщикам то,чего всегда мы ждали!Сборная теперь ИГРАЕТ в футбол,а не мучается!
    И пусть эти уроды,которые гонят на Шеву - сдохнут!
    МНЕ ЗА СБОРНУЮ НЕ СТЫДНО!
    💯%%,Ноют бую не вызывает гонят на него ,он главный тренер он знает лучше ,Шева респект тебе
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 00:51
    +8
    Шеве респект, что не ныл, как большинство тренеров в УПЛ!
    Которые бывает такое плетут, как Кобин к примеру, после матча с ДК
    Да, ошибка была. Французы забили из вне игры.
    Но уже ничего не вернуть, счёт на табло.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 00:47
    +5
    Ukraine Donetsk, 25.03.2021 00:45
    Да нормально судья отсудил. Давал и потолкаться и особо не испортил игру. Не ставил пенали в духе футбола. А гол с оффсайда - это парафия линейного.
    Хотелось бы эпизод с рукой француза в штрафной увидеть!
    А лайнсмен перед Шевой извинился перед началом второго тайма, признав свою ошибку.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 25.03.2021 00:45
    +11
    Да нормально судья отсудил. Давал и потолкаться и особо не испортил игру. Не ставил пенали в духе футбола. А гол с оффсайда - это парафия линейного.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 25.03.2021 00:37
    +8
    Можно сказать это был подвиг от наших футболистов, самоотдача и дисциплина были на высшем уровне.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.03.2021 00:32
    +4
    Судья не заметил руку француза в штрафной и метровый офсайд, после чего был забит нам мяч, а так да - идеальный матч отсудил, п..дла
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 25.03.2021 00:29
    +10
    Спасибо Шева за сборную!!!За результаты,за то что дал болельщикам то,чего всегда мы ждали!Сборная теперь ИГРАЕТ в футбол,а не мучается!
    И пусть эти уроды,которые гонят на Шеву - сдохнут!
    МНЕ ЗА СБОРНУЮ НЕ СТЫДНО!
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 25.03.2021 00:29
    +2
    Alex Romanov, 25.03.2021 00:24
    «Рефери отсудил идеальный матч. VAR помогает в таких играх, но рефери отработал идеально»
    -------
    Мда
    Шева прекрасно понимает, что будь на матче ВАР, судьи обязательно нашли бы парочку пеналей в наши ворота
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 25.03.2021 00:26
    +10
    Шевченко, Тассотті, Мальдера - потужна тренерська команда. Відчувається рівень Мілану кращих часів. Тассотті в свій час був суперовим захисником.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 25.03.2021 00:25
    +3
    А в неигры, перед тем, как забил Гризман?
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 25.03.2021 00:24
    0
    «Рефери отсудил идеальный матч. VAR помогает в таких играх, но рефери отработал идеально»
    -------
    Мда
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 25.03.2021 00:45
    +11
    Да нормально судья отсудил. Давал и потолкаться и особо не испортил игру. Не ставил пенали в духе футбола. А гол с оффсайда - это парафия линейного.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 25.03.2021 00:29
    +10
    Спасибо Шева за сборную!!!За результаты,за то что дал болельщикам то,чего всегда мы ждали!Сборная теперь ИГРАЕТ в футбол,а не мучается!
    И пусть эти уроды,которые гонят на Шеву - сдохнут!
    МНЕ ЗА СБОРНУЮ НЕ СТЫДНО!
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 25.03.2021 00:26
    +10
    Шевченко, Тассотті, Мальдера - потужна тренерська команда. Відчувається рівень Мілану кращих часів. Тассотті в свій час був суперовим захисником.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 00:51
    +8
    Шеве респект, что не ныл, как большинство тренеров в УПЛ!
    Которые бывает такое плетут, как Кобин к примеру, после матча с ДК
    Да, ошибка была. Французы забили из вне игры.
    Но уже ничего не вернуть, счёт на табло.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 25.03.2021 00:37
    +8
    Можно сказать это был подвиг от наших футболистов, самоотдача и дисциплина были на высшем уровне.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 25.03.2021 00:59
    +5
    Шевченко бросил лёгкий закидон арбитров на линии и VAR, в моменте с голом французов. Но в целом не нужно Бога футбольного гневить....Молодцы все! И тренер в первую очередь....
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 00:47
    +5
    Ukraine Donetsk, 25.03.2021 00:45
    Да нормально судья отсудил. Давал и потолкаться и особо не испортил игру. Не ставил пенали в духе футбола. А гол с оффсайда - это парафия линейного.
    Хотелось бы эпизод с рукой француза в штрафной увидеть!
    А лайнсмен перед Шевой извинился перед началом второго тайма, признав свою ошибку.
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 25.03.2021 00:59
    +4
    План, вибраний на гру, спрацював на всі 100. Гол нам зарахували з офсайду, статистика матчу по ударам 18-3(3-0), але по фолам 17-3!!! Шева, продовжуй в тому ж дусі!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.03.2021 00:32
    +4
    Судья не заметил руку француза в штрафной и метровый офсайд, после чего был забит нам мяч, а так да - идеальный матч отсудил, п..дла
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 25.03.2021 00:25
    +3
    А в неигры, перед тем, как забил Гризман?
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 25.03.2021 00:29
    +2
    Alex Romanov, 25.03.2021 00:24
    «Рефери отсудил идеальный матч. VAR помогает в таких играх, но рефери отработал идеально»
    -------
    Мда
    Шева прекрасно понимает, что будь на матче ВАР, судьи обязательно нашли бы парочку пеналей в наши ворота
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 25.03.2021 01:43
    0
    Шевченко профессионал, что тут сказать. Его всегда это отличало! Он и о Челси никогда плохого не сказал и , наверное, не скажет! Спасибо за игру!
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 25.03.2021 00:24
    0
    «Рефери отсудил идеальный матч. VAR помогает в таких играх, но рефери отработал идеально»
    -------
    Мда
    Ссылка
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