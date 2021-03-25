Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ребята просто молодцы. План почти идеально сработал»

Сборная Украины в первом матче отбора ЧМ-2022 сыграла с Францией вничью 1:1. Матч прокомментировал наставник Андрей Шевченко.

Команда вышла на игру с тремя центральными защитниками.

«Было тяжело играть с такой командой, у которой много талантливых игроков. Ребята наши просто молодцы, потому что тот объем работы, который они выполнили, те подстраховки и то давление - все удалось. Мы выбрали такую тактику и такой план. Иначе тяжело играть с такими командами. Футбол, возможно, был не очень красивым, но компактным и лаконичным».

«Да, план сработал идеально. То есть, идеально было бы в случае победы. Но мы впервые играли по такой системе, поэтому где-то в первые минуты растерялись. Ребята хорошо подготовились, внимательно слушали».

«Рефери отсудил идеальный матч. VAR помогает в таких играх, но рефери отработал идеально», - сказал Шевченко.