Сергей СИДОРЧУК: «Мне повезло с голом. Тренер говорил, что свой шанс будет»

Хавбек оценил старт отбора ЧМ-2022 для сборной Украины

  • 25.03.2021 00:12
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  • 1 комментарий
Сергей СИДОРЧУК: «Мне повезло с голом. Тренер говорил, что свой шанс будет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины в первом матче отбора ЧМ-2022 сыграла с Францией вничью 1:1. Матч прокомментировал полузащитник Сергей Сидорчук.

«Да, считаю, что взять очки с чемпионами мира - это хорошо. Тактика с 5 защитниками? Было тяжело, но было важно укрепить середину. Тренерский штаб учитывает силу соперников, и где-то удалось нивелировать, но без везения не обошлось. Я не буду оценивать соперников, но все знают уровень противника. Была задача как можно плотнее играть».

«Мой гол? Повезло, что сказать еще. Шевченко говорил, что свой шанс будет, нужно выжимать свое. Здесь больше автогол, но приятно все равно. Не гол, а, скорее, голевая передача. Надеемся, хорошо пройдем квалификацию», - сказал Сидорчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.03.2021 00:40
    +6
    Ты тоже красава, а то тебя что-то никто не хвалит.
    Как обычно черновых работников никто не видит, одна критика.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.03.2021 00:40
    +6
    Ты тоже красава, а то тебя что-то никто не хвалит.
    Как обычно черновых работников никто не видит, одна критика.
    Ссылка
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