Первый день квалификации ЧМ-2022. Поражение Хорватии, 6 мячей от Чехии

В Европе в пяти группах прошли матчи 1-го тура квалификации ЧМ-2022.
В поединке между сборными Франции и Украины зафиксирована ничья (1:1).
Ниже приведены результаты игрового дня.
Квалификация ЧМ-2022
1 тур, 24 марта
- Турция – Нидерланды – 4:2
- Бельгия – Уэльс – 3:1
- Гибралтар – Норвегия – 0:3
- Кипр – Словакия – 0:0
- Латвия – Черногория – 1:2
- Мальта – Россия – 1:3
- Португалия – Азербайджан – 1:0
- Сербия – Ирландия – 3:2
- Словения – Хорватия – 1:0
- Финляндия – Босния и Герцеговина – 2:2
- Франция – Украина – 1:1
- Эстония – Чехия – 2:6
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Источник — Sport.ua
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