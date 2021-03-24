Первый день квалификации ЧМ-2022. Поражение Хорватии, 6 мячей от Чехии

В Европе в пяти группах прошли матчи 1-го тура отборочного раунда

  • 24.03.2021 23:40
  • 1714 просмотров
  • 2 комментария
Первый день квалификации ЧМ-2022. Поражение Хорватии, 6 мячей от Чехии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе в пяти группах прошли матчи 1-го тура квалификации ЧМ-2022.

В поединке между сборными Франции и Украины зафиксирована ничья (1:1).

Ниже приведены результаты игрового дня.

Квалификация ЧМ-2022

1 тур, 24 марта

  • Турция – Нидерланды – 4:2
  • Бельгия – Уэльс – 3:1
  • Гибралтар – Норвегия – 0:3
  • Кипр – Словакия – 0:0
  • Латвия – Черногория – 1:2
  • Мальта – Россия – 1:3
  • Португалия – Азербайджан – 1:0
  • Сербия – Ирландия – 3:2
  • Словения – Хорватия – 1:0
  • Финляндия – Босния и Герцеговина – 2:2
  • Франция – Украина – 1:1
  • Эстония – Чехия – 2:6

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 24.03.2021 23:47
    0
    ManUtd, 24.03.2021 23:45
    Кто бы до игры мог подумать, что судья украдет у нас победу
    С другой стороны, возможно был бы вар - поставили пенальти. Но то, что судьи с варом деградировали, факт.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 24.03.2021 23:45
    +3
    Кто бы до игры мог подумать, что судья украдет у нас победу
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 24.03.2021 23:45
    +3
    Кто бы до игры мог подумать, что судья украдет у нас победу
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 24.03.2021 23:47
    0
    ManUtd, 24.03.2021 23:45
    Кто бы до игры мог подумать, что судья украдет у нас победу
    С другой стороны, возможно был бы вар - поставили пенальти. Но то, что судьи с варом деградировали, факт.
    Ссылка
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