Юбилейный автогол. Соперники Украины в 10 раз забивают сами себе

В 10 раз в истории соперник сборной Украины забивает себе сам

  • 24.03.2021 23:16
  • 1933 просмотра
  • 2 комментария
Юбилейный автогол. Соперники Украины в 10 раз забивают сами себе
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора ЧМ-2022 Франция - Украина гости забили гол с помощью соперника: после удара Сергея Сидорчука мяч от защитника Преснеля Кимпемба влетел в ворота.

Это 10-й автогол соперника в истории сборной Украины.

В прошлый раз Украина забивала благодаря автоголу оппонента в поединке против Люксембурга, когда в конце встречи мяч в свои ворота отправил Жерсон Родригеш.
 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    sasha18
    online
      sasha18, 24.03.2021 23:48
    0
    Тепер Кіпкембе в Динамо😁
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 24.03.2021 23:43
    0
    И кто считает интересно
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 24.03.2021 23:48
    0
    Тепер Кіпкембе в Динамо😁
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 24.03.2021 23:43
    0
    И кто считает интересно
    Ссылка
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