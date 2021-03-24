Юбилейный автогол. Соперники Украины в 10 раз забивают сами себе

В матче отбора ЧМ-2022 Франция - Украина гости забили гол с помощью соперника: после удара Сергея Сидорчука мяч от защитника Преснеля Кимпемба влетел в ворота.
Это 10-й автогол соперника в истории сборной Украины.
В прошлый раз Украина забивала благодаря автоголу оппонента в поединке против Люксембурга, когда в конце встречи мяч в свои ворота отправил Жерсон Родригеш.
Преснель #Кімпембе записав на свій рахунок ювілейний автогол в історії #збірна: 10-й раз чужий гравець допомагає Україні. #FRAUKR— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) March 24, 2021
Попередній автогол записав на свій автогол - вгадайте хто? - майбутній гравець "Динамо" Жерсон Родрігес. pic.twitter.com/mn4TpD8CCz
Источник — Sport.ua
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