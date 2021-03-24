Юбилейный автогол. Соперники Украины в 10 раз забивают сами себе

В матче отбора ЧМ-2022 Франция - Украина гости забили гол с помощью соперника: после удара Сергея Сидорчука мяч от защитника Преснеля Кимпемба влетел в ворота.

Это 10-й автогол соперника в истории сборной Украины.

В прошлый раз Украина забивала благодаря автоголу оппонента в поединке против Люксембурга, когда в конце встречи мяч в свои ворота отправил Жерсон Родригеш.

