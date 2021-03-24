ВИДЕО. Павар был в офсайде. Гризманн открыл счет в матче Франция – Украина

В пригороде Парижа началась встреча квалификации чемпионата мира 2022

  • 24.03.2021 22:12
  • 3500 просмотров
  • 10 комментариев
ВИДЕО. Павар был в офсайде. Гризманн открыл счет в матче Франция – Украина
© Getty Images/Global Images Ukraine

24 марта проходит поединок квалификации ЧМ-2022 между сборными Франции и Украины.

На 19-й минуте Антуан Гризманн открыл счет обводящим ударом в дальний угол. Но перед этим Бенжамен Павар во время передачи был в офсайде.

ГОЛ! 1:0. Антуан Гризманн, 19 мин.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 24.03.2021 22:53
    0
    Это Европа, хлопці
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 24.03.2021 22:51
    0
    Які правила. Правила для бідних. Швейцарці просто викинули нашу зібрну з елітраунду. Влаштували судилище.
    І тут судді заряджені, вони завжди будуть тягнути потрібні збірні і потрібні клуби.
    Треба бути на голову сильнішими.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 24.03.2021 22:42
    +2
    Я не Соколиный глаз, но даже в динамике увидел вне игры у Повара. Кому тут ВАР не нравится? Хотя, как показывает практика, и он не панацея. Но тяжелее такие голы засчитывать.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 24.03.2021 22:42
    +2
    Daren44, 24.03.2021 22:37
    И рука у Гризмана на приеме.
    Тоже заметил
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 24.03.2021 22:39
    -4
    Шева явно начудил с составом как можно было отчислить с команды второго вратаря Реал Мадрид, не ужели запас галактикос хуже основы дыркнамо так же Сидор или Коваленко запас большого клуба как Аталанта
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 24.03.2021 22:37
    +2
    Судьи не захотели такой шедевр портить(
    Ссылка
    Daren44
    online
      Daren44, 24.03.2021 22:37
    0
    И рука у Гризмана на приеме.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 24.03.2021 22:32
    +5
    Офсайд конечно был, но и защита лоханулась. Дали спокойно Гризману прицелиться и ударить.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 24.03.2021 22:32
    +2
    жаль что несправедливо....вар очень изменил футбол
    Ссылка
    Igor Xleb
    online
      Igor Xleb, 24.03.2021 22:28
    -10
    Воротар днище, гравці дирки марнують моменти
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 24.03.2021 22:32
    +5
    Офсайд конечно был, но и защита лоханулась. Дали спокойно Гризману прицелиться и ударить.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 24.03.2021 22:42
    +2
    Я не Соколиный глаз, но даже в динамике увидел вне игры у Повара. Кому тут ВАР не нравится? Хотя, как показывает практика, и он не панацея. Но тяжелее такие голы засчитывать.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 24.03.2021 22:42
    +2
    Daren44, 24.03.2021 22:37
    И рука у Гризмана на приеме.
    Тоже заметил
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 24.03.2021 22:37
    +2
    Судьи не захотели такой шедевр портить(
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 24.03.2021 22:32
    +2
    жаль что несправедливо....вар очень изменил футбол
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 24.03.2021 22:53
    0
    Это Европа, хлопці
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 24.03.2021 22:51
    0
    Які правила. Правила для бідних. Швейцарці просто викинули нашу зібрну з елітраунду. Влаштували судилище.
    І тут судді заряджені, вони завжди будуть тягнути потрібні збірні і потрібні клуби.
    Треба бути на голову сильнішими.
    Ссылка
    Daren44
    online
      Daren44, 24.03.2021 22:37
    0
    И рука у Гризмана на приеме.
    Ссылка
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