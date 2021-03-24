ВИДЕО. Павар был в офсайде. Гризманн открыл счет в матче Франция – Украина

24 марта проходит поединок квалификации ЧМ-2022 между сборными Франции и Украины.
На 19-й минуте Антуан Гризманн открыл счет обводящим ударом в дальний угол. Но перед этим Бенжамен Павар во время передачи был в офсайде.
ГОЛ! 1:0. Антуан Гризманн, 19 мин.
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Источник — Sport.ua
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І тут судді заряджені, вони завжди будуть тягнути потрібні збірні і потрібні клуби.
Треба бути на голову сильнішими.
І тут судді заряджені, вони завжди будуть тягнути потрібні збірні і потрібні клуби.
Треба бути на голову сильнішими.
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