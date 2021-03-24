Сергей КОВАЛЕЦ: «Лучшая награда - выход Черноморца в УПЛ»

Экс-тренер команды надеется на успех одесситов

  • 24.03.2021 22:11
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Сергей КОВАЛЕЦ: «Лучшая награда - выход Черноморца в УПЛ»
© chernomorets.odessa.ua

Перед стартом второй половины сезона Первой лиги «Черноморец» неожиданно расстался с тренером Сергеем Ковальцом, хотя команда находится среди лидеров и претендует на УПЛ.

- Сергей Иванович, после вашего ухода из «Черноморца» осталось какая-то недосказанность. Вы приняли команду в ситуации, когда команду покинул главный тренер, уходили футболисты. Сумев стабилизировать положение, в новом сезоне команда уже претендовала на повышение в классе, однако буквально за считанные дни до возобновления второго круга было объявлено о вашей отставке, и одесситы продолжили сезон без вас. Нет ли ощущения, что вас просто использовали в своих целях?

- Вы не первые, кто проводит подобное сравнение: "был кризис – тебя позвали, все наладилось – уволили". Мне не нравится слово "использовали", склоняюсь к тому, что каждый из нас воспользовался ситуацией. Ведь любой кризис, как известно, это еще и возможности. Так наш тренерский штаб, в который входили Вячеслав Нивинский, Андрей Ущаповский, воспользовался возможностью поработать в большом клубе с большими традициями, с прекрасными болельщиками, с уникальной и богатой историей. Мы получили большой бесценный опыт, за что благодарны руководству клуба. Конечно, хотели остаться и продолжить начатую работу, но обстоятельства оказались выше нашего желания. Важно и то, что после себя мы оставили конкурентную команду, которая продолжает набирать очки, лидирует в Первой лиге. Поддерживаем контакт и следим за успехами ребят, например Брагару, которого вызвали в молодежную сборную Украины.

- На ваш взгляд, что мешало «Черноморцу» выйти на лидирующие позиции в лиге?

- Команда практически каждый год переживала большую ротацию, уходило и приходило больше десяти человек. Первое, что нам удалось – это сохранить костяк, ведь стабильность является залогом успешного результата. Сыгранная команда будет иметь преимущество над конкурентами. Нас уже нет в «Черноморце», но могу только повторить свои слова, сказанные раньше – лучшей наградой для нас станет выход «моряков» в УПЛ.

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Источник — Footboom

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